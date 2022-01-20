وفاء عامر تشارك في دراما رمضان 2022 بمسلسل «بيت الشدة»

استقرت النجمة وفاء عامر، على خوض السباق الرمضاني المقبل 2022 بمسلسل «بيت الشدة» للمخرج وسام المدني، وذلك في اللحظات الأخيرة، حيث يشاركها في بطولة العمل كوكبة من نجوم الفن.

كما استقر مخرج العمل مع الجهة المنتجة، على أبطال المسلسل، ويواصل حاليا اختيار الأماكن التي يتم التصوير بها، استعدادا لانطلاق تصويره خلال الأيام المقبلة.

أبطال مسلسل بيت الشدة

ويشارك في بطولة مسلسل «بيت الشدة» بجوار وفاء عامر، كل من: أحمد وفيق، محمد مهران، مها أحمد، محسن منصور، أحمد التهامي، ومدحت تيخا، ومن تأليف ناجي عبدالله، ومن إخراج وسام المدني.

مسلسل بيت الشدة التعاون الثاني بين وفاء عامر والمخرج وسام المدني

يذكر أن المخرج وسام المدني تعاون مع الفنانة وفاء عامر في فيلم «خان تيولا» وشاركها البطولة النجوم: نضال الشافعي ومحمود البزاوي وأحمد كمال ومحمد عبد الواحد وعلي الشجيري وراندا البحيري وعبير منير وزهرة الحروفي والمطرب عز الأسطول، ومجموعة كبيرة من المواهب الشابة.

وكانت الفنانة وفاء عامر اعتذرت الأيام الماضية عن المشاركة فى بطولة مسلسل «فاتن أمل حربى» بطولة الفنانة نيللى كريم بسبب انشغالها في أعمال أخرى.

أخر أعمال وفاء عامر

يذكر أن أخر أعمال وفاء عامر الدرامية قيامها ببطولة حكاية «إن كبر ابنك» إحدى حكايات الموسم الثاني من مسلسل «زى القمر»، الذي جرى عرضه على شاشة قناة cbc، وشارك في بطولتها ناصر سيف، حنان يوسف، مينا نبيل، نرمين زعزع، هدى الادريسى، حمدى هيكل، إسراء رخا، ندى بهجت، سحر حسن، عمرو فريد، عيد أبو الحمد، وهي من تأليف حسن صالح وهيبياتا ونور حمدى، وإخراج معتز حسام.