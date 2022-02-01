9 صور ترصد جمال الطبيعة في محمية جبل علبة.. الأمطار حولتها لجنة

عادت الأمطار إلى جنوب البحر الأحمر وبالتحديد في منطقة محمية جبل علبة، التي تحولت إلى جنة خلال الفترة التي شهدت فيها البلاد تساقط أمطار غزيرة، فبعد أن غطتها مياه الأمطار ازدهر اللون الأخضر في المراعي الزراعية وإلتف أهالي المنطقة حول المناظر الطبيعة الخلابة التي وصفوها بالجنة.

الأمطار تحول محمية جبل علبة إلى جنة

يحكي ناصر منصور، أحد مواطنى جنوب البحر الأحمر في تصريحات لـ«الوطن»، أن موجة الأمطار التي شهدتها محافظة البحر الأحمر في الآونة الأخيرة، أعادت الجمال لمحمية جبل علبة، التي ظهرت في صورة جميلة ومنظر خلاب يفوق الوصف، بحسب تعبيره.

الأهالي ينتظرون أمطار الخير

ويضيف «منصور» في حديثه لـ«الوطن» أن أهالي جنوب البحر الأحمر، ينتظرون تساقط الأمطار التي يصفونها بأمطار الخير لأنها تساعد على ازدهار الأشجار وتحول الصحاري إلى جنة خضراء كما أنها تظهر الطيور النادرة، إذ تحتوي محمية جبال علبة، على كائنات برية وثروة حيوانية نادرة.

مطالب بفتح المحمية للزائرين

وأوضح آدم سعد الله، أحد مؤرخي جنوب البحر الأحمر، أن سكان منطقة محمية جبل علبة، يبدون سعادة بالغة بتساقط الأمطار ويحرصون على التقاط الصور التذكارية لتوثيق فرحتهم بالخير الذي تخلفه الأمطار على منطقتهم.

وأضاف «سعدالله» في تصريحات لـ«الوطن» أن محمية جبل علبة كانت حتى منذ فترة قصيرة متاحة للزائرين، وذلك من خلال رحلات السفاري والرحلات السياحية التي تنظمها شركات السياحة للتعرف على معالم البحر الأحمر السياحية.

وكشف «سعدالله» أن الرحلات السياحية الوافدة إلى منطقة محمية جبل علبة، توقفت مطالبا عبر «الوطن» بفتح المحمية للزوار بشكل يسمح للكل رؤية المحمية والتمتع بجمالها قبل انتهاء موسم الأمطار.