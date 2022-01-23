ضبط عاطل بحوزته كمية مخدرات وأسلحة نارية في البحر الأحمر

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالبحر الأحمر، من ضبط عاطل وبحوزته كميات من المخدرات، تقدر بـ156 طربة لمخدر الحشيش زنة حوالي 15 كيلو و600 جرام، وكمية من جوهر الأفيون المخدر زنة حوالي 200 جرام، وسلاح ناري «طبنجة»، عيار 9 مللي طويل «تركي الصنع»، و27 طلقة نارية عيار 9 مللي طويل، وهاتفين محمولين، ومبلغ 450 جنيها، وسيارة، وذلك في كمين أُعد له بالطريق الدائري، بدائرة قسم شرطة سفاجا بمحافظة البحر الأحمر.

ضبط عاطل وبحوزته كمية مخدرات

بدأت الواقعة بوروت معلومات لضباط مكتب فرع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمحافظة البحر الأحمر، تفيد بقيام عاطل سبق اتهامه في قضايا سرقة بالإكراه، ومقيم بمدينة رأس غارب شمال محافظة البحر الأحمر، بالتردد على بعض مدن المحافظة لترويج وبيع المواد المخدرة.

وبتقنين الإجراءات وجمع المعلومات والتحريات وإعداد الأكمنة اللزمة، تم ضبط المتهم بالطريق الدائري بدائرة قسم سفاجا، وبمواجهته بما أسفر عنه ضبطه وتفتيشه، أقر بإحرازه للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من حصيلة تجارته غير المشروعة، والهواتف المحموله للاتصال بعملائه، والسيارة لاستخدامها في نقل وإخفاء وترويج المواد المخدرة، والسلاح الناري والذخيرة للدفاع عن نفسه، أثناء ممارسته لتجارته غير المشروعة.

حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات

وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتي قررت حبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات.