طلاب البحر الأحمر يؤدون امتحان «الإعدادية».. و«المحمول» ممنوع

بدأ طلاب الشهادة الإعدادية بالبحر الأحمر، تأدية امتحان اللغة العربية للصف الثالث الإعدادي، في الإدارات التعليمية السبعة بمدن محافظة البحر الأحمر، في هدوء تام وسط إجراءات وقائية واحترازية.

بدء امتحان الشهادة الإعدادية في هدوء بالبحر الأحمر

وأشار هشام منير عبد الغني، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، إلى أن 8733 طالبا بدأوا في تأدية امتحان الشهادة الإعدادية اليوم السبت، وسط إجراءات وقائية، والتشديد على مراعاة الإجراءات الاحترازية والوقائية ومراعاة التباعد الاجتماعي بين الطلاب.

غرفة عمليات لمتابعة سير الامتحانات

وأضاف «عبد الغني» في تصريحات لـ«الوطن» اليوم السبت، إنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية لمتابعة سير الإمتحانات ورصد ومتابعة أي معوقات أو شكاوى من الامتحانات أو تنظيم العملية الامتحانية، بالإضافة إلى غرف العمليات الفرعية بكل إدارة تعليمية وفتح خط ساخن مع غرف العمليات، والإبلاغ الفوري عن أي مشكلات أو حالات طارئة.

حظر استخدام المدرسين للهاتف المحمول خارج اللجان

وشدد «عبد الغني» على عدم صطحاب الطلاب للهاتف المحمول لمقر اللجان الامتحانية وحظر استخدام الهاتف بالنسبة للمعلمين داخل اللجان، والتنبيه على مديري الإدارات التعليمية بالتعامل خلال الامتحانات بمنتهى الحسم، واستخدام الطلاب لأدواتهم الخاصة بهم وعدم تداولها بينهم، والتنبيه على أولياء الأمور بعدم التجمع خارج محيط اللجان، مؤكدا أن مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر، اتخذت عدة إجراءات وضوابط، يتم الالتزام بها من قبل الإدارات التعليمية.