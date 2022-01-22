«البحر الأحمر» تحتفل بعيدها القومي.. والمحافظ يفتتح عددا من المشروعات

تحتفل محافظة البحر الأحمر اليوم بالعيد القومي لها، والذي يوافق الذكرى الثانية والخمسين لمعركة شدوان، وهي ذكرى النصر في المعركة الشهيرة على شواطئ مدينة الغردقة، إذ سطر خلالها الأهالي ملحمة تاريخية في صد العدوان على أرض جزيرة شدوان.

برنامج احتفالات العيد القومي للبحر الأحمر

وكشف مسؤلو محافظة البحر الأحمر، عن أن أجهزة المحافظة استعدت لاحتفالات العيد القومي، الذي يوافق الذكرى 52 لمعركة شدوان، وتبدأ الاحتفالات اليوم السبت، بزيارة المحافظ اللواء عمرو حنفي، لقبر الجندي المجهول، ووضع إكليل من الزهور عليه، بمنطقة النجدة بالغردقة.

وأضاف مسؤلو المحافظة في تصريحات لـ«الوطن» أن الاحتفالات تشمل تفقد وافتتاح «حنفي»، يرافقه اللواء محيي سلامة، مدير أمن البحرالأحمر، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة لعدد من المشروعات، من بينها تفقد مشروع سوق الخضار وتجديد موقف سيارات الأقاليم َوافتتاح مدرسة حسين سعيد الابتدائية، وعمارات المحافظة بمدينة الغردقة، على أن يستكمل برنامج الافتتاحات بباقي مدن المحافظة على مدار الأسبوع، وذلك طبقًا لخطة احتفالات العيد القومي.

العيد القومي يوافق ذكرى معركة «شدوان»

يذكر أن جزيرة «شدوان»، صخرية منعزلة تبعد عن شواطىء الغردقة 35 كيلو مترا، ولا تزيد مساحتها على 70 كيلو مترا، ويبلغ طولها 16 كيلو مترا وعرضها حوالي 35 كيلو مترا، وغير مسموح فيها بالصيد أو ممارسة الغطس والسنوركلينج، أو أي رحلات بحرية رغم احتوائها على شعاب مرجانية نادرة.

وشهدت جزيرة «شدوان» معركة أثناء حرب الاستنزاف في 22 يناير سنة 1970، وسطر أهالي البحر الأحمر ملحمة شعبية، وشاركوا القوات المسلحة بكافة الوسائل والوسائط البحرية، حتى دحر العدوان الغاشم على الجزيرة، واتُخذ هذا اليوم عيدا قوميا لمحافظة البحر الأحمر.