وزير التنمية المحلية ينعى اللواء عبدالسلام المحجوب: خدم المواطنين بكفاءة

نعى اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، بخالص الحزن والأسى، اللواء محمد عبدالسلام المحجوب، وزير التنمية المحلية الأسبق ومحافظ الإسكندرية والإسماعيلية الأسبق، الذي وافته المنية اليوم.

وقال اللواء محمود شعراوي، إن الفقيد الراحل تولى مسؤولية الوزارة في فترة مهمة من تاريخها في عام 2006، حيث عمل على دعم المحافظات والتعامل مع كل الجهات الداعمة للتنمية.

شعراوي: الراحل خدم المواطنين والمستثمرين

وأوضح وزير التنمية المحلية أنّ اللواء المحجوب كان من المحافظين الذين قادوا محافظتي الإسكندرية والإسماعيلية بكل كفاءة ولعب دورًا كبيرًا في تحسين تقديم الخدمات المحلية للمواطنين والمستثمرين.

وأضاف شعراوي: «أسأل الله العلي القدير أن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وأن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته».