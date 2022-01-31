رئيس التحرير

محمود مسلم

وزير التنمية المحلية ينعى اللواء عبدالسلام المحجوب: خدم المواطنين بكفاءة

كتب:

وائل فايز
09:16 م | الإثنين 31 يناير 2022
اللواء عبدالسلام المحجوب

اللواء عبدالسلام المحجوب

نعى اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، بخالص الحزن والأسى، اللواء محمد عبدالسلام المحجوب، وزير التنمية المحلية الأسبق ومحافظ الإسكندرية والإسماعيلية الأسبق، الذي وافته المنية اليوم.

وقال اللواء محمود شعراوي، إن الفقيد الراحل تولى مسؤولية الوزارة في فترة مهمة من تاريخها في عام 2006، حيث عمل على دعم المحافظات والتعامل مع كل الجهات الداعمة للتنمية.

شعراوي: الراحل خدم المواطنين والمستثمرين

وأوضح وزير التنمية المحلية أنّ اللواء المحجوب كان من المحافظين الذين قادوا محافظتي الإسكندرية والإسماعيلية بكل كفاءة ولعب دورًا كبيرًا في تحسين تقديم الخدمات المحلية للمواطنين والمستثمرين.

وأضاف شعراوي: «أسأل الله العلي القدير أن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وأن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته».

اقرأ المزيد:

وفاة اللواء محمد عبدالسلام المحجوب وزير التنمية المحلية الأسبق

المحجوب يستنكر تصريحات "الأعلى الليبي" بشأن اتفاقيات عسكرية مع تركيا

التنمية المحلية عن تطوير ميادين المحافظات: «هنرجع الشيء لأصله»

التنمية المحلية: وفرنا 1.2 مليون وظيفة بضخ 22 مليار جنيه في «مشروعك» (فيديو)

التنمية المحلية تنظم مسابقة لتطوير 27 ميدانا رئيسيا بعواصم المحافظات