بيع 42 ألف نسخة بـ«ثقافتك كتابك» في معرض القاهرة للكتاب

واصلت مبادرة «ثقافتك كتابك»، التي أطلقتها الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، تصدر قائمة الأعلى رواجا في معرض القاهرة الدولي للكتاب الـ53، إذ بلغ عدد نسخها المباعة قرابة 42 ألف نسخة خلال خلال الأربعة أيام الأولى من الفعاليات.

وشملت قائمتها العديد من العناوين، منها صوت صارخ في الشارع، شهاده حق، نيابة حلب، تحديات القرن 21، الإبداع الفكري الذاتي، جغرافيا مصر، المحمديات 5 أجزاء، صلاح أبو سيف، سهير القلماوي، الطيور المهاجرة، هيكل الآخر، الدقائق الثلاث الأخيرة، الفكر العربي ومكانه في التاريخ، خواطر مورخ، صحبة وأنا معهم، مهن النشر، لماذا نشبت الحروب؟، الشرق الأوسط، أسرار التأويل، جغرافيا مصر، تطور واتجاهات السياسة، في نور أسماء الله الحسني، أبو ذر الغفاري.

شعر صلاح في مبادرة «ثقافتك كتابك»

كما شملت القائمة في معرض الكتاب، إسبانيا في القلب، الممثل الكوميدي، شعر وفكر، الشباب والبحث عن الذات، التصوير الفني في شعر صلاح جاهين، من الواقع إلى المستقبل، ضمير المهندس، أرسطو طاليس في الشعر، فجر الفلسفة اليونانية قبل سقراط، معجم أعلام الأساطير اليونانية والرومانية، شرح ديوان صريع الغواني، من الأدب التمثيلي اليوناني، مسرحيات ميناندر، كتاب النفس.

وضمت القائمة، جمهورية أفلاطون، فن الحب وعلاجه، جمال الدين الأفغاني، البخلاء، الألياذة، الأوديسة، مسرحيات أرستوفانيس، مساجد مصر 5 أجزاء، الديانة المصرية القديمة، نصوص مقدسة ونصوص دنيوية (جزئين)، مصر القديمة، تاريخ الحركة القومية (جزئين)، الثورة العرابية، الأصنام، الحماسة، شخصية مصر، الآلهة والناس في مصر، تاريخ الحركة القومية في مصر القديمة، عالم الفلسفة، حورات الهوية المعرفية، سلسلة ما، سلسلة رؤية، ابنة القس، التطرف الديني، سلسلة علوم القدماء، حكايات الولاد والأرض (جزئين).

أعمال خيرى شلبى

واحتوت القائمة، الفتوحات المكية، قصص صينية، المعادي حدوتة، امرأة العزيز، الأعمال الكاملة لخيري شلبي، الوزارات 4 أجزاء، المعجم الكبير، مذكرات سعد زغلول، كتب ذاكرة الفن، أوراق من حياتي، رباعية الإسكندرية 4 اجزاء ، سبعون كتابا في كتاب، مهن النشر، حفله مانيكان، وبالنجم هم يهتدون، أوروبا والآثار المصرية، دليل تنظيم المتاحف، التنميه والبيئة، نجيب محفوظ من القومية إلى العالمية، في نور القرآن، لمن يهمه الأمر، معجم التكنولوجيا الحيوية، أصل الحياه في الكون، العالم الثالث غدا، إضافة إلى الاقبال على سلسلة النشر الإقليمي من إصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة، التي يبلغ سعرها جنيها واحدا، ومجلة قطر الندى التي يبلغ سعرها 3 جنيهات.

جدير بالذكر، أن مبادرة «ثقافتك كتابك» أطلقتها الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، خلال الدورة 52 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، وتضم مجموعة متميزة من إصدارات قطاعات وزارة الثقافة المختلفة، ولا يتجاوز سعر الكتاب بها 20 جنيها، وتهدف لتشجيع أبناء الوطن على القراءة والاطلاع، واقتناء الكتب على طريق تطوير الوعي وإثراء الفكر الجمعي.