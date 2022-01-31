تفاصيل خدمة شحن الكتب من معرض الكتاب لأي مكان.. الـ10 كيلو بـ35 جنيها

تمتد فترة الدورة الحالية من معرض القاهرة الدولي للكتاب 13 يومًا، لجميع محبي القراءة لشراء الكتب المفضلة لديهم، لكن قد تحول ظروف بعض الأشخاص في تحقيق هذه الرغبة، إلا أن الشركة القومية للتوزيع ولأول مرة قدمت خدمة توصيل الشحن السريع للكتب «ديليفري» إلى باب بيت القراء في أي مكان في مصر، من خلال تواجدها هذا العام في معرض القاهرة الدولي للكتاب.

الخدمة تقدم لأول مرة في معرض الكتاب

عن تفاصيل هذه الخدمة، تحدث أحمد محمود حسن من إدارة الشحن والتصدير بالشركة القومية للتوزيع، مؤسسة صحفية قومية، قائلا: «إن الشركة عريقة في مجال الشحن داخل وخارج مصر، ورغبة في خدمة جمهور المعرض تقدم لأول مرة خدمة توصيل الكتب من معرض القراء إلى أي مكان في مصر».

وأوضح في تصريحات لـ«الوطن»: «الخدمة يستفيد منها القارئ البعيد حتى لو لم يتمكن من زيارة معرض الكتاب، عن طريق تعامله مع أي دار نشر مشاركة في المعرض، فيقوم بالشراء من المكتبة، والتي تقوم بدورها بالتواصل معنا، ومن ثم يكون مهمتنا استلام طلب الكتب في المعرض ثم تقوم الشركة بعمل لف وحزم للطرد كتابة العنوان والبيانات، ثم توصيل هذه الطرود للقارئ في أي مكان في مصر».

وأشار إلى أنه في حالة طلب الكتب من أي مكتبة تخص الشركة القومية للتوزيع داخل المعرض ولو العميل يحتاج كتبا من هذه الشركة أو مكتبات دار المعارف فيمكن لنا القيام بعمل أي اوردر يحتاجه من الكتب أما باقي المكتبات ودور النشر فيمكنها التواصل معنا ونحن نقوم بخدمة التوصيل.

35 جنيها ثمن الطرد الـ10 كيلو داخل القاهرة والجيزة

وعن تكلفة وأسعار الخدمة بالشركة، قال: تتحدد تكلفة الخدمة على حسب وزن الطرود وعلى حسب مكان تواجد القارئ، موضحا: «التكلفة تبدأ من 35 جنيها للطرد، الذي يتراوح وزنه من 1 إلى 10 كيلو للأماكن الموجودة داخل القاهرة والجيزة، وتزيد تكلفة الخدمة على حسب وزن الطرود وعلى حسب بعد المحافظة المراد التوصيل إليها».

أما المحاسبة على الخدمة، فتابع: «تكون في داخل المعرض، ومن خلال المكتبات أو دور النشر، على العملاء في الأماكن البعيدة، على أن تقوم الشركة بتحصيل مقابل الخدمة في القاهرة والجيزة عن طريق مكاتبنا».

وعن أهم ما يميز الخدمة في الشركة، قال: نحن مصدر ثقة للعميل كوننا مؤسسة قومية، مشيرا إلى أن التوصيل، داخل القاهرة والجيزة سيكون أقصى وقت ثاني يوم، أما محافظات الوجه البحري تستغرق حوالي يومين، والمحافظات البعيدة 3 أيام وحسب ظروف الطريق وحالة الطقس.

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