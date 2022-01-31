رابط التقديم لوظائف وزارة الأوقاف.. وقواعد يجب اتباعها عند التسجيل

كشفت وزارة الأوقاف المصرية، عن حاجتها لشغل العديد من فرص العمل بها، وتوافر وظائف عدة للراغبين في التقديم لشغل وظائف إمام وخطيب ومدرس بالوزارة، أو عامل بالمساجد التابعة للوزارة، وذلك بالتعاون مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

أعلنت وزارة الأوقاف، توفير 1000 وظيفة لدرجة إمام وخطيب ومدرس بنظام التعاقد على بوابة الوظائف الحكومية، بالإضافة إلى 1000 وظيفة أخرى لدرجة عامل مسجد بنظام التعاقد.

وفيما يلي تستعرض «الوطن»، طريقة التقديم على وظائف وزارة الأوقاف والرابط الإلكتروني للتقديم وموعدها.

وظائف وزارة الأوقاف

يمكن التقديم على وظائف وزارة الأوقاف عن طريق هذا الرابط:

وسيجر بدء التقديم على الرابط وملء الاستمارة الإلكترونية اعتبارًا من 15 فبراير، ويستمر التقديم حتى يوم 2 مارس، مع احتفاظ المتقدم برقم التسجيل الخاص.

قواعد عليك مراعاتها عند التسجيل بوظائف وزارة الأوقاف

- رفع المرفقات جميعها بالألوان.

- رفع الملفات بصيغة jpg فقط.

- لا يتعدى حجم الملف 1 ميجا.

- لا بد أن تكون صحيفة الحالة الجنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

- يرجى التأكد من المرفقات قبل تحميلها وفي حالة ثبوت عدم صحتها سيتم رفض الطلب.

- يتعين عدم البدء في إدخال البيانات إلا بعد استيفاء المستندات المطلوبة.

الوظائف المطلوبة

وظائف عامل بالمسجد، ويختص شاغل الوظيفة بالمحافظة على المسجد والعمل على النظافة المستمرة ضماناً لإظهار الصورة اللائقة بالمسجد بما يتوائم مع المظهر الحضاري، ويشترط أن يمتلك الانضباط والالتزام وحسن استخدام وقت العمل، كما يجب أن يلتزم بأخلاقيات العمل و السلوك القويم.

شروط المتقدمين

يجب ألا يزيد عمر المتقدم على 35 عاما، وأن يكون حاصلا على مؤهل أقل من المتوسط - إعدادية عامة أو إعدادية أزهرية.

المستندات المطلوبة

صورة الرقم القومي وجه أول سارية، صورة الرقم القومي وجه ثاني سارية، صورة من صحيفة الحالة الجنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة (وجهين بحسب الأحوال)، شهادة التأهيل (بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة)، صورة المؤهل، صورة من شهادة الموقف من الخدمة العسكرية.

وظيفة خطيب وإمام ومدرس

يختص شاغل الوظيفة بإمامة المصلين وإقامة الشعائر الدينية وإلقاء الخطب والدروس والقوافل تنفيذاً لخطة الوزارة المعدة لنشر الدعوة الإسلامية، كما يشرف على كل الأنشطة التي تؤدي بالمسجد أو ملحقاته، ويشرف على جميع العاملين بالمسجد ومتابعة قيامهم بالمهام الموكلة إليهم، ويشترط الالتزام بأخلاقيات العمل و السلوك القويم.

شروط التقديم على الوظيفة

يجب ألا يزيد عمر المتقدم على 30 عامًا، وأن يكون حاصلا على مؤهلٍ عالٍ أزهري، وألا يقل التقدير العام التراكمي للمتقدم عن (جيد).