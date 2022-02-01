الإمارات تتصدى للصواريخ الحوثية.. «الوطن» ترصد أبرز الاعتداءات على أبو ظبي

واصلت ميليشيا الحوثي إطلاق الصواريخ على دولة الإمارات، حيث أطلق الحوثيون يوم أمس الاثنين، صاروخاً باليستياً تجاه الأراضي الإماراتية، ويشار إلى أنّ ذلك الهجوم قد تزامن مع زيارة رئيس إسرائيل إسحق هرتسوغ، للإمارات، حيث تعد تلك الزيارة هي الأولى من نوعها.

وفيما يلي ترصد «الوطن» أبرز الهجمات التي شنتها عناصر الحوثي ضد الإمارات:

في 17 يناير وقع هجوم صاروخي في استهدف العاصمة الإماراتية أبو ظبي وأسفر عن مقتل ثلاثة مدنيين أبرياء، بحسب البيان الذي أصدرته الحكومة الإماراتية، وكان الحوثيون قد أعلنوا مسؤوليتهم عن هذا الهجوم، ومن جهتها أدانت واشنطن الاعتداء الحوثي، وأصدرت بيانا قالت فيه: «سنعمل مع الإمارات والشركاء الدوليين لمحاسبة الحوثيين»، وأكدت أنّ الولايات المتحدة ملتزمة بأمن دولة الإمارات، وتابع البيان: «ونحن نقف إلى جانب شركائنا الإماراتيين في مواجهة جميع التهديدات التي تتعرض لها أراضيهم».

هجوم بصواريخ باليستية

وعقب مرور نحو أسبوع على الهجوم الأول وتحديداً في 24 يناير الماضي استهدفت ميليشيا الحوثي الإرهابية لمناطق ومنشآت مدنية في دولة الإمارات من خلال صاروخين باليستيين، وأكدت الحكومة الإماراتية حينها أن هذا الاستهداف الآثم لن يمر دون عقاب، بحسب تعبيرها.

السعودية وواشنطن تدينان الاعتداء

وعقب الهجوم الأخير تضامنت دول عديدة مع الإمارات ضد الاعتداءات المتكررة للحوثيين، حيث أدانت الخارجية السعودية بشدة استهداف الحوثيين الإمارات، وجددت التأكيد على دعم الرياض لأبو ظبي في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمن البلاد.

وقالت الخارجية السعودية في بيان أصدرته قالت فيه: «ندين وتستنكر بشدة محاولات الحوثيين المدعومين من إيران استهداف المناطق والأعيان المدنية في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، بهجمات متتالية آخرها إطلاق صاروخ باليستي على إمارة أبو ظبي».

كما جددت الوزارة التضامن الكامل للمملكة ضد استهداف الميليشيات للأراضي الإمارتية، ودعمها للحكومة في أبو ظبي في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.