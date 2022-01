القصة الكاملة لثالث هجوم حوثي على الإمارات: اعتراض وتدمير صاروخ باليستي

تواصل جماعة الحوثيين اعتداءاتها على الإمارات، للمرة الثالثة خلال الفترة الأخيرة، إذ أعلنت «أبوظبي» التصدي لهجمات حوثية باعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الجماعة، وكلها مؤشرات تؤكد أن الهجمات الحوثية ليست عارضة وإنما ستستمر.

وكالة الأنباء الإماراتية أعلنت أنَّه لم ينجم عن الهجوم الحوثي أي خسائر، حيث سقطت بقايا الصاروخ الباليستي خارج المناطق المأهولة بالسكان.

من جهتها، أعلنت العمليات المشتركة بوزارة الدفاع الإماراتية عن تدمير منصة وموقع إطلاق الصواريخ في الجوف باليمن، والذي أطلق منه الصاروخ الباليستي باتجاه الإمارات فجر اليوم الاثنين.

ونشرت وزارة الدفاع الإماراتية في صفحتها على تويتر، فيديو قالت إنَّه لتدمير منصة وموقع إطلاق الصاروخ الحوثي.

