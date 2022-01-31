القصة الكاملة لثالث هجوم حوثي على الإمارات: اعتراض وتدمير صاروخ باليستي

تواصل جماعة الحوثيين اعتداءاتها على الإمارات، للمرة الثالثة خلال الفترة الأخيرة، إذ أعلنت «أبوظبي» التصدي لهجمات حوثية باعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الجماعة، وكلها مؤشرات تؤكد أن الهجمات الحوثية ليست عارضة وإنما ستستمر.

وكالة الأنباء الإماراتية أعلنت أنَّه لم ينجم عن الهجوم الحوثي أي خسائر، حيث سقطت بقايا الصاروخ الباليستي خارج المناطق المأهولة بالسكان.

الإمارات تدمر منصة وموقع إطلاق الصواريخ الحوثية في اليمن

من جهتها، أعلنت العمليات المشتركة بوزارة الدفاع الإماراتية عن تدمير منصة وموقع إطلاق الصواريخ في الجوف باليمن، والذي أطلق منه الصاروخ الباليستي باتجاه الإمارات فجر اليوم الاثنين.

ونشرت وزارة الدفاع الإماراتية في صفحتها على تويتر، فيديو قالت إنَّه لتدمير منصة وموقع إطلاق الصاروخ الحوثي.

UAE MOD Joint Operations Command announces at 00:50 UAE time the destruction of platform for ballistic missile launched from Al-Jawf, Yemen towards UAE. Missile was intercepted at 00:20 by air defences. Video of successful destruction of missile platform and launch site pic.twitter.com/CY1AoAzfrp — وزارة الدفاع MOD UAE (@modgovae) January 30, 2022

وبدورها عقب تصدى الإمارات للصاروخ الباليستى فجر الاثنين، أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتي، الإثنين، أنَّ الحركة الجوية في البلاد تسير بالشكل المعتاد وتجري عمليات تشغيل جميع رحلات الطيران بشكل طبيعي .

تجدر الإشارة إلى أنَّه في وقت متأخر أمس الأحد ذكرت جماعة الحوثي خلال بيان متحدثها يحيى سريع على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أنَّها ستعلن عن تفاصيل عملية عسكرية جديدة في العمق الإماراتي خلال الساعات المقبلة.

بيان مهم للقوات المسلحة اليمنية خلال الساعات القادمة للإعلان عن تفاصيل عملية عسكرية واسعة في العمق الإماراتي. — العميد يحيى سريع (@army21ye) January 30, 2022

هجمات الحوثي على مطار أبوظبي

يُشار إلى أنَّه في 17 يناير الجاري، تعرض مطار أبوظبي لهجوم من جماعة الحوثي وهو الهجوم الأول الذى يستهدف العمق الإماراتي، والذي أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين.

وكانت قوات التحالف قد رصدت عددا من المسيرات التى انطلقت من مطار صنعاء باتجاه الإمارات، بينما أعلنت جماعة الحوثيين عن مسئوليتها عن الهجوم، وأعلنت التفاصيل للأنواع المستخدمة في الهجوم، إذ توالت ردود الفعل الغاضبة والمستنكرة للهجوم، فطالبت الإمارات الولايات المتحدة بتصنيف جماعة الحوثي جماعة إرهابية، ودعت الخارجية الإماراتية المجتمع الدولي إلى إدانة هذه الأعمال الإرهابية التي تستهدف المدنيين، معتبرة تلك الهجمات جريمة نكراء أقدمت عليها ميليشيا الحوثي خارج القوانين الدولية.

وأكّدت دولة الإمارات في بيانات سابقة أنَّها تحتفظ بحقها في الرد على تلك الهجمات الإرهابية، متوعدة بأن هذا الاستهداف لن يمر دون عقاب.

وأدانت البحرين الهجوم، مطالبة برد فعل دولي لردعها، وشددت الخارجية البحرينية فى بيان لها نشرته وكالة الأنباء البحرينية «بنا»، على أن هذه الاعتداءات الإرهابية الآثمة تعكس إصرارًا من قبل مليشيات الحوثي على استهداف المدنيين الآمنين والمنشآت المدنية.

فيما انتشرت شائعات حول تعطل الملاحة الجوية في مطار أبوظبي الدولي نتيجة الاعتراض، لتخرج الهيئة العامة للطيران المدني، في بيان رسمي نقلته وكالة الأنباء الإماراتية والتي تؤكّد فيه أنَّ الحركة الجوية في الدولة تسير بالشكل المعتاد وتجري عمليات تشغيل جميع رحلات الطيران بشكل طبيعي ولا يوجد تأثير على الرحلات والمطارات.