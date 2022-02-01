تراجع سفن الحاويات بين آسيا وأوروبا 7% بسبب «جائحة كورونا»

كشفت شركة نقل الحاويات اليابانية «وان-ONE»، أهم شركات شحن الحاويات عالميًا، أنّ القطاع لا يزال يشهد تفككًا في قدرة وسرعة سلاسل التوريد بين البيئة البحرية والتشغيلية الداخلية بسبب كورونا، متوقعة أن يظل وضع الموانئ التشغيلية بمثابة تحدٍ عالمي لبقية أشهر العام الجاري.

13% تراجع شحن الحاويات بين آسيا وأمريكا خلال الربع الثاني

وقالت الشركة لـمؤسسة «جلوبال بلاتس»، إن عمليات شحن الحاويات للعمليات التجارية بين آسيا وأمريكا الشمالية سجل تراجعاً بنحو 13% خلال الربع الثاني من 2021 «أكتوبر – ديسمبر»، ليصل عدد الحاويات لـ 564 ألف حاوية.

ووفقاً لبيان أرباح شركة «ون»، اليابانية لنقل الحاويات، فإنَّ تراجع عمليات الشحن بين القارتين خلال تلك الفترة، يرجع إلى إجازات العيد الوطني الصيني وعطلة نهاية العام.

عمليات الشحن بين آسيا وأوروبا تسجل 411 ألف حاوية للربع الثاني

وبحسب بيانات نشرتها مؤسسة «جلوبال بلاتس»، في ورقة بحثية، فإن تسجيل عمليات الشحن من آسيا إلى أوروبا شهدت انخفاضاً أيضاً بأكثر من 7%، ليصل إجمالي عدد الحاويات خلال الربع الثاني، إلى 411 ألف حاوية.

كما كشفت شركة نقل الحاويات اليابانية «وان-ONE»، بنهاية الشهر الماضي، عن اتجاه عمليات رفع الحاويات الخاصة بها نحو الانخفاض خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي، وذلك بضغوط من الاختناقات التشغيلية وتقليل إبحار السفن.

وهو ما أكدته «جلوبال بلاتس»، من أنَّ تراجع عمليات الشحن لتلك الفترة على أساس سنوي، يعود إلى ازدحام الموانئ بشكل رئيسي في محطات الساحل الغربي للولايات المتحدة.

استخدام السفن في التجارة بين آسيا وأوروبا وأمريكا يتراجع لـ 69%

يشار إلى انخفاض استخدام السفن في عمليات التجارة والنقل بين دول آسيا وأوروبا، وكذلك بلدان آسيا وأمريكا الشمالية، ليسجل 69% خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي، مقارنةً بنسبة وصلت لـ100% من عمليات التبادل التجاري قبل أزمة الوباء العالمي، كورونا.

وكشفت «جلوبال بلاتس»، عن توقعات الشركة اليابانية لشحن الحاويات، بتحسن الأرباح بشكل كبير، لتسجل أرباحًا سنوية قبل خصم الفوائد والضرائب تصل لنحو 12 مليار دولار بنهاية أبريل 2022، أي بنهاية العام المالي الياباني.

وتابعت المذكرة البحثية، رصد النتائج المالية لعام 2021، لأغلب سفن الحاويات العابرة للمحيطات، والتي تحسنت بشكل ملحوظ، بعد تسجيل أسعار الشحن مستويات قياسية بفضل القيود اللوجستية العالمية.

يشار إلى ارتفاع مؤشر «بلاتس للحاويات»، والذي يرصد متوسط ​​ترجيحات التقييمات الرئيسية التي تقوم بها مؤسسة جلوبال بلاتس، إلى 6987.25 دولار أمريكي بنهاية يناير 2022، بزيادة سنوية 63%.