لماذا تراجعت أسعار الحديد 900 جنيه؟.. اتحاد الصناعات يجيب

شهد سوق البناء والتشييد انخفاضا في سعر طن الحديد حوالي 900 جنيه، خلال الفترة الماضية، وأوضح محمد حنفي مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، أن أسعار الحديد مرتبطة بحركة الأسواق العالمية والمحلية، ويعود انخفاض سعر الحديد إلى تحرك عملية الإنتاج مرة أخرى، بعد إعلان مصانع الحديد زيادة عمليات الإنتاج، ما أدى إلى وفرة في المعروض.

وأشار «حنفي»، في تصريحات خاصة لـ «الوطن» إلى أن عمليات التشييد والبناء التي تشهدها السوق المصرية في إنشاء المدن الاجتماعية الجديدة والبنية التحتية أدى إلى زيادة الإنتاج وحركة العمل في السوق الداخلي.

انخفاض سعر طن الحديد

أضاف مدير غرفة الصناعات المعدنية أن انخفاض سعر الخردة خلال الـ 20 يوما الماضية أدى إلى خفض سعر طن الحديد، إذ كان سعر الخردة يسجل ما يقرب من 500 دولار، واليوم سجل ما يقرب من 468 دولارا.

وقال إن أسعار الحديد، اليوم الثلاثاء، في السوق سجلت ما بين 14 ألفا و500 جنيه و15 ألفا و150 جنيها للطن تسليمات فبراير 2022، بتراجع 900 جنيه عن أسعار يناير، إذ سجل سعر حديد عز الدخيلة 15 ألفا و150 جنيها بتراجع 450 جنيها، وسعر حديد المصريين 14 ألفا و500 جنيه بتراجع 800 جنيه، بينما سجل سعر حديد بشاي والعتال وعطية والكومي والمراكبي وسرحان ومصر ستيل 14 ألفا و500 جنيه بتراجع 900 جنيه.

يذكر أن سوق البناء والتشييد، شهدت ارتفاعا في أسعار جميع مواد البناء والحديد بسبب عمليات الإغلاق على إثر انتشار فيروس كورونا.