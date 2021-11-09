«مستقبل وطن» ينهي خلاف تجار سوق سوريا بدمنهور مع «السكة الحديد»

التقى المهندس أشرف رشاد الشريف، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن والأمين العام للحزب وزعيم الأغلبية بمجلس النواب، تجار سوق سوريا بمدينة دمنهور، بحضور النائب اللواء يحيى عيسوي داوود أمين تنظيم الحزب، والنواب وليد الشرمة والسيد القفاص وعادل الطنيخي، أعضاء مجلس الشيوخ.

التجار يشكرون «مستقبل وطن» على إنهاء خلافهم مع «السكة الحديد»

وخلال اللقاء أعرب تجار سوق سوريا عن خالص شكرهم وتقديرهم لقيادات حزب مستقبل وطن على ما بذلوه من مجهودات في إنهاء خلافهم مع الهيئة العامة للسكة الحديد والبدء في تقنين أوضاع ملاك ومستأجري المحال بمنطقة سوق سوريا بمدينة دمنهور.

وأكد أشرف رشاد أن حزب مستقبل وطن يسعى دائما من خلال هيئته البرلمانية وكوادره الحزبية للاستماع للمواطنين والعمل على تذليل وحل المشكلات التي تواجههم، بما يحقق صالح المواطن المصري.

كان النائب وليد الشرمة عضو مجلس الشيوخ، تمكن من إنهاء أزمة متضرري ومستأجري 182 محلا تجاريا بشارع الوحدة العربية (سوق سوريا) بمدينة دمنهور، الذين تضرروا من قرارات الإزالة الصادرة من هيئة السكة الحديد، حيث وافقت الهيئة على تقنين أوضاع المتضررين.

وأكد «الشرمة» أن الحزب يحرص دائما على تلبية احتياجات المواطنين، مشيراً إلى أنه تم اتخاذ إجراءات قانونية سريعة تجاه المشكلة، حيث تم مخاطبة وزارة النقل لدراسة وبحث مطالب التجار.

كما التقى النائب وليد الشرمة مع رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، حيث تم إرسال لجنة من الهيئة لمعاينة الموقع تلك المحال التجارية والتي آلت ملكيتها لهم عن طريق مزايدة علنية أجرتها الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور عام 1990، وهي بمثابة المصدر الوحيد لدخلهم منذ سنوات عديدة، وانتهت اللجنة إلى الموافقة على البدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة لبدء تقنين أوضاعهم.