تصنيف «استثمارات» الإماراتية 2021: الفريق أسامة ربيع يتصدر «الشخصية القيادية»

أعلنت مجلة استثمارات الإماراتية الصادرة من أبوظبي، اليوم، نتائج جوائز دورتها الخامسة لأفضل قادة الأعمال إبداعاً في الشرق الأوسط للعام 2021 والتي انطلقت هذا العام تحت شعار «الأزمات.. جسور المستقبل»، إذ تصدرت 22 شخصية قيادية في مختلف القطاعات الاقتصادية والاستثمارية قائمة الدورة الخامسة لجوائز المجلة، من بينهم 4 شخصيات مصرية.

وأضافت المجلة، أنّ هذا يأتي للارتقاء بقدرات قادة الأعمال العرب فضلاً عن قادة مؤسسات حكومية بارزة ذات صلة وثيقة بمجريات الاقتصاد العالمي، على تبني أفضل الطروحات والمنهجيات الابتكارية في مجابهة وتحجيم تداعيات أزمة عالمية، أصابت مرتكزات نمو الاقتصاد العالمي وهي أزمة «كوفيد – 19».

رئيس هيئة قناة السويس الشخصية القيادية للعام 2021

وأشارت المجلة، في بيان لها اليوم، أنَّ الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس تصدّر مرتبة الشخصية القيادية للعام 2021 في قطاع النقل البحري في الشرق الأوسط، اقتراناً ب دور هيئة قناة السويس في التعامل مع أزمة جنوح سفينة الحاويات البنمية العملاقة «EVER GIVEN»، والتي أثرت لأكثر من أسبوع على حركة التجارة البحرية العالمية ودعمت القدرات وثقة العالم في قدرة المؤسسات الوطنية المصرية على ضمان أمن وانسيابية الملاحة البحرية في أهم ممر مائي عالمي تواكباً مع ارتفاع مؤشرات الصيانة وتأمين الملاحة عبر ممر القناة. وفي ضوء التطورات الهائلة التي يشهدها الاقتصاد المصري.

مصريان يفوزان بجوائز قطاعات الصناعة والاتصالات والمقاولات

فيما تصدّر قطاع المقاولات في الشرق الأوسط الدكتور داكر عبد اللاه محمد، رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة «كونتراك» للتنمية في مصر عن قطاع المقاولات نظراً لإسهاماته المتعددة والمجموعة الأم التي يناهز تاريخها في سوق المقاولات المصري أكثر من 50 عاماً، حيث فاز بلقب الشخصية القيادية عن قطاع المقاولات في منطقة الشرق الأوسط، مع تولي شركته مشاريع تطويرية ضخمة في العاصمة الإدارية في مصر.

وفي قطاع الاتصالات، فقد اختير جمال السادات الرئيس التنفيذي لشركة اتصالات مصر كشخصية قيادية في قطاع الاتصالات في الشرق الأوسط لذات العام.

كما تم اختيار رجل الأعمال المصري أحمد عز رئيس مجلس إدارة شركة حديد عز قائمة الاختيارات للقطاع الصناعي في تصنيف المجلة.