القبض على المتهم بإطلاق النار على تاجر عقارات في الدقهلية.. «ابن خاله»

ألقى ضباط مباحث قسم شرطة أول المنصورة بمحافظة الدقهلية اليوم، القبض على المتهم بإطلاق النار على تاجر عقارات في مدينة المنصورة، بعد اتهامه بالتسبب ‏في إصابة المجني عليه بطلقات نارية في الساق والبطن، أثناء وجوده في شارع الترعة، وتبين أن المتهم هو نجل خالة المصاب،‏ المدعو «يحي م. أ.»، 35 عامًا، تاجر عقارات، ومقيم بشارع الترعة ‏بالمنصورة، وأطلق عليه النار لخلافات عائلية بينهم، وجرى وضع المصاب تحت الرعاية الطبية في مستشفى الطوارئ بجامعة المنصورة لتلقي العلاج اللازم.

توصل التحريات إلى المتهم بإطلاق النار

وتوصلت تحريات مباحث قسم أول المنصورة، بقيادة المقدم أحمد شبانة، رئيس مباحث القسم، ومعاونة النقيب ‏إسلام سلطان، ‏إلى أن مرتكب واقعة إطلاق النار يدعى «أحمد ع. ا.»، 30عاما، ومقيم بشارع الترعة، وأنه تربص للمجنى عليه وأصابه بعدد 3 طلقات اثنين منهم أصابته في البطن وأخرى استقرت بالساق وذلك لوجود خلافات عائليه بينهما.

القبض على المتهم بإطلاق النار

وبقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول المنصورة من ضبط المتهم وبمواجهته، في محضر الشرطة، أقر أن خلافا شب بينه والمجني عليه «نجل خاله»، لخلافات عائلية، وتطورت إلى التشابك بالأيدي وجرى التفرقة بينهما إلا أنه أحضر سلاحا وأطلق عليه النار عندما أبصره في عقار بشارع الترعة.

ورد بلاغ إلي العميد أحمد أبو الخير، مأمور قسم شرطة أول المنصورة، من إدارة شرطة النجدة، بسماع دوي إطلاق نار في شارع الترعة ‏دائرة القسم ووجود مصاب، وجرى نقله إلى مستشفى الطوارئ بجامعة المنصورة للعلاج.‏

وانتقل ضباط مباحث قسم أول المنصورة، إلى ‏مكان الواقعة، وتبين إصابة «يحي م. أ»، 35 عامًا، تاجر عقارات، ومقيم بشارع الترعة ‏بالمنصورة،‏ وأطلق شخص مجهول عليه النار أثناء وجوده في شارع الترعة دائرة القسم وفر ‏هاربا، بعدما أصابه بعدد 3 طلقات منهم اثنين في البطن، وأخرى في ساقه، وجرى ‏تقديم الإسعافات الطبية اللازمة له من أطباء مستشفى الطوارئ الجامعي بالمنصورة، وحالته العامة ‏سيئة.‏

وأكد شهود العيان أنهم سمعوا إطلاق نار في شارع الترعة، وتوجهوا إلى المكان فوجدوا شخصا ‏مصابا بطلقات نارية، ملقى على الأرض، وعلى الفور استدعوا سيارة الإسعاف له ونقلته إلى المستشفى ‏للعلاج.، وتحرر المحضر اللازم لاستكمال الإجراءات القانونية.