الحبس عامين لشاب أعلن عن ممارسة الفجور على مواقع التواصل الاجتماعي

أصدرت محكمة جنح اقتصادية المنصورة، بمحافظة الدقهلية، اليوم الاثنين، بحبس متهم لمدة عامين مع الشغل وكفالة 5 آلاف جنيه لوقف التنفيذ، وتغريمه مبلغ وقدره 300 ألف ‏جنيه، وإلزامه بدفع مصاريف الدعوى الجنائية ومصادرة المضبوطات، بعد أن وجهت له النيابة العامة تهمة ممارسة الفجور والإعلان عن نفسه لممارسة الشذوذ الجنسي على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

4 اتهامات موجهة للمتهم

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد شريف الدياسطي وعضوية كل من المستشار محمد الطحاوي، والمستشار هشام نبيل الجمل.

ووجهت النيابة العامة للمدعو «ف. ر.»، 4 اتهامات، وذلك لأنه بتاريخ 26 ديسمبر 2021 بدائرة مركز طلخا- محافظة الدقهلية، اعتاد المتهم على ممارسة الفجور على النحو المبين بالتحقيقات، واعتدى على القيم والمبادئ الأسرية المصرية بأن تواصل عبر موقع التواصل الاجتماعي وباستخدام تقنية المعلومات لتحقيق غرضه الإجرامي محل الاتهام الأول على النحو المبين بالتحقيقات.

المتهم استخدم التواصل الاجتماعي لتسهيل الفجور

وتابعت النيابة، أن المتهم ارتكب جرائم أخرى بأن أدار واستخدم حسابا على إحدى مواقع التواصل الاجتماعي بهدف تسهيل ارتكاب جريمة ممارسة الفجور على النحو المبين بالتحقيقات، وأساء استخدام أجهزة الاتصالات بأن ارتكب بواسطتها الجرائم محل الاتهامات السابقة.

وطالبت النيابة العامة بمعاقبة المتهم بالمواد 9/1 بند (ج) فقرتي 3ـ 4، 15، 16 من القانون رقم 10 لسنة 1961 والمواد 1،70، 76بند (2) من القانون 10 لسنة 2003 بشأن الاتصالات والمواد 1، 11، 12، 25، 27، 38/1 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.