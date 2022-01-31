مجهول يطلق النار على تاجر عقارات بالدقهلية ويفر هاربا

تكثف مباحث الدقهلية من جهودها لكشف غموض إصابة تاجرات عقارات بطلقات نارية، بعد قيام شخص مجهول بإطلاق النار عليه في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، مما تسبب في إصابته في الساق والبطن، وذلك في شارع الترعة بمدينة المنصورة، وجرى نقل المصاب إلى المستشفى للعلاج، وتكثف مباحث قسم شرطة أول المنصورة من جهودها للقبض على المتهم.

ورود بلاغ بإطلاق نار في شارع الترعة

تبلغ لمأمور قسم شرطة أول المنصورة، من إدارة شرطة النجدة، بإطلاق نار في شارع الترعة دائرة القسم ووجود مصاب، وجرى نقله إلى مستشفى الطوارئ بجامعة المنصورة للعلاج.

انتقل ضباط مباحث قسم أول المنصورة، بقيادة المقدم أحمد شبانة، رئيس مباحث القسم، إلى مكان الواقعة، وتبين إصابة «يحي م. أ.»، 35 سنة، تاجر عقارات، ومقيم بشارع الترعة بالمنصورة،‏ بعد إطلاق شخص مجهول عليه النار أثناء وجوده في شارع الترعة دائرة القسم وفر هاربا.

إصابة بالبطن والساق

وبالفحص تبين إصابة المجني عليه بعدد 4 طلقات منهم 3 في البطن، وأخرى في ساقه، وجرى تقديم الإسعافات الطبية اللازمة له من أطباء مستشفى الطوارئ الجامعي بالمنصورة، وحالته العامة سيئة.

وأكد شهود العيان أنهم سمعوا إطلاق نار في شارع الترعة، وتوجهوا إلي المكان فوجودا شخص مصاب بطلقات نارية، ووقع على الأرض، وتم استدعاء سيارة الإسعاف له ونقله إلى المستشفى للعلاج.

وشكلت مباحث الدقهلية فريق لكشف غموض الحادث وضبط مرتكب الواقعة والسلاح المستخدم، وسؤال المصاب حالة استقرار حالته الصحية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.