المؤبد لعجوز هتك عرض زوجة ابنه من ذوي الإعاقة

كانت تعيش في شقتها التي تقع بالطابق الثالث في منزل أسرة زوجها، وظنت أنها بعيشها داخل بيت «العيلة» ستكون في مأمن، خاصة مع خروج زوجها بشكل دائم للعمل وتركها هي وأطفالها، ولم تتوقع يوما أنها ستكون ضحية لرجل مسن كانت تناديه بـ«بابا»، باعتباره حماها، لكن ما حدث ان هذا المسن انتابته مراهقة متأخرة ووسوس له الشيطان في الاعتداء على زوجه ابنه مستغلا أنها «خرساء».

المجني عليها: مارضتش أقول لجوزي عشان ما أخربش بيتي.. وبعدها حمايا كرر اعتداءه

«الباب خبط وفتحته عادي لقيت حمايا زقني على الأرض وحاول يعتدي عليا، لكن أنا هربت منه وقفلت الباب بسرعة، وقولت لحظة شيطان وعدت، ومرضيتش أقول لجوزي علشان مخربش بيتي، لكن بعدها بكام يوم كرر نفس الموضوع، وفتحت البابا لقيته رماني على الأرض وهددني بشقرف واعتدى عليا»، كان هذا ملخص أقوال الزوجة أمام جهات التحقيق والتي استعانت بمترجم ليترجم ما تقول الزوجة «الخرساء»، ليتم حبس المراهق العجوز ومن ثم إحالته للمحكمة التي قضت بالسجن المؤبد عليه.

وقضت محكمة جنايات كفر الشيخ حضوريا بالسجن المؤبد على «ح. إ»، 62 عاما، في واقعة اهتز لها مجتمع كفر الشيخ، حيث اتهم «الجد العجوز» باغتصاب زوجة ابنه، مستغلا غياب نجله عن المنزل وكون الضحية من ذوى الاحتياجات الخاصة «الصم والبكم» فلا يمكنها الصراخ أو طلب النجدة من الجيران، مهددا إياها بآلة زراعية حادة.

وقضت الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات كفر الشيخ، برئاسة المستشار حسام محمد صالح، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين يوسف عدلي خليل، وحمدي معوض عبدالتواب، وسكرتارية محمد أحمد خليفة، حضوريا بمعاقبة «حسن.إ»، 62 عامًا، بالسجن المؤبد عما أسند إليه، وألزمته المحكمة بالمصاريف الجنائية، وأمرت المحكمة بإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة، وأبقت الفصل في المصاريف.

صدر الحكم في أحداث القضية رقم 19182 لسنة 2020 جنايات مركز شرطة البرلس، والمقيدة برقم 2812 لسنة 2020 كلي كفر الشيخ، وذلك بعدما تداولت القضية لأكثر من عام في محكمة الجنايات، بعدما جرى توجيه اتهام للعجوز المراهق بالاعتداء جنسيا على زوجة ابنه رغما عنه واستغلاله عدم وجود زوجها في نفس المنزل وقام باغتصابها تحت تهديد السلاح.

ووفقا لامر الإحالة فإن المتهم واقع المجني عليها «ش.م»، زوجة ابنه يومي 10و17 نوفمبر 2020 في شقتها السكنية الواقعة بمنزل الزوجية بمركز البرلس بمحافظة كفر الشيخ، وذلك بغير رضائها بأن حسر ملابسها عنها، واغتصبها من خلال التعدي عليها وهتك عرضها تحت تهديد السلاح وهو عبارة عن «شقرف».

وأكدت التحقيقات أن المتهم استغل تواجد الضحية في شقتها، وحاول الاعتداء عليها في اليوم الأول، إلا أنها استطاعت مقاومته ولم تقل لزوجها حفاظا على حياتها، إلا أن المتهم كرر فعلته في يوم آخر مهددا إياها بالسلاح الأبيض، حيث باغتها وطرحها أرضا حينما فتحت له الباب وأشهر السلاح في وجهها، مستغلا أنها خرساء لم تقوَ على الصراخ، واعتدى عليها.