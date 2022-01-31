الداخلية تكشف تفاصيل انتحار فتاة على طريقة «بسنت».. 5 متهمين شهروا بها

كثّفت وزارة الداخلية جهودها، لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة أولاد صقر بمديرية أمن الشرقية من أحد المستشفيات، باستقبال طالبة مقيمة بدائرة المركز، مُصابة بحالة إعياء «ادعاء تناول مادة سامة» ووفاتها.

3 سيدات متهمات بالتشهير بالمجني عليها

وبالانتقال وسؤال والدتها وشقيقتها، مقيمتان بذات العنوان، اتهمتا شخصين، و3 سيدات «جارة المجني عليها ونجلتيها»، بالتشهير بالمتوفية بنشر صور خادشة لها عبر إحدى صفحات فيس بوك، في واقعة تشبه ما حدث مع الفتاة بسنت، التي انتحرت بعد تداول صورة مفبركة لها على مواقع التواصل الاجتماعي.

اعترافات المتهمين

وبتقنين الإجراءات، جرى ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بتداول الصور المشار إليها فيما بينهم، عقب إرسالها من قبل أحد المتهمين إلى آخر، أرسلها إلى نجلتي جارة المجني عليها.

تهديد باستغلال الصور

وهددت جارة المجني عليها ونجلتيها، المجني عليها بـ استغلال الصور والتهديد بنشرها حال عدم حضورهما لمسكنهما للاعتذار لهم، لوجود خلافات جيرة بينهما.

وأضاف أحد المتهمين، أنّ المتوفاة تواصلت معه هاتفيا قبل يومين، وأخبرته أنّها ستنتحر عن طريق تناول قرص لحفظ الغلال.

وبسؤال صديقة المتوفاة، وهي طالبة ومقيمة بدائرة المركز، أقرت بأنّها التقت المتوفاة عقب أداء الامتحان، واتجها إلى محل مبيدات زراعية، حيث اشترت المتوفاة قرصا لحفظ الغلال، واستعارت هاتفها المحمول وأجرت مكالمة للمتهم الثاني، ثم تركتها وذهبت للمنزل، وبسؤال صاحب محل المبيدات أيّد ما سبق، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.