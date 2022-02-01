سولاف درويش تشيد بمبادرة «حياة كريمة»: تجربة إنسانية من رئيس كريم

قالت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إنَّ المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي هي أكبر تجربة إنسانية في العالم لم ولن تتكرر على مستوى العالم، واصفة إياها بـ«تجربة إنسانية من رئيس كريم».

حياة كريمة تجربة إنسانية من رئيس كريم

وأوضحت وكيل القوى العاملة، في بيان لها اليوم، أنَّ هذه المبادرة عبّرت عن نبض المواطنين، وكأن الرئيس السيسي سمعهم وسمع مناداتهم للتخفيف عن كاهل المجتمعات الأكثر احتياجاً في الريف والمناطق العشوائية والأسر الأكثر احتياجًا في التجمعات الريفية، و كبار السن، وذوي الاحتياجات الخاصة، والنساء المعيلات والمطلقات، والأيتام والأطفال، والشباب العاطل عن العمل.

وأكملت وكيل القوى العاملة، «يكفى أنَّه تمّ إدراج مشروع حياة كريمة وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بمنصة أفضل الممارسات التي تحقق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة التابعة لإدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة ضمن أفضل المشروعات والممارسات التي تحقق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة».

إشادات دولية بمشروع حياة كريمة

وأشارت وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إلى إشادة وحدة التنمية المستدامة بمنظمة الأمم المتحدة بمبادرة حياة كريمة لمساهمتها في التخفيف من الآثار السلبية لأزمة فيروس كورونا من خلال تحسين مستويات المعيشة للفئات الأكثر احتياجًا، بجانب توفير العديد من فرص العمل.

ويعد المشروع القومي حياة كريمة، الذي جاء بعد توجيهات رئاسية واهتمام كامل من الدولة بضرورة تنمية الريف المصري، واحدا من أهم المشروع على مستوى العالم فيما يتعلق بتطوير وتنمية الإنسان،