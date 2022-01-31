نائب محافظ الفيوم: «حياة كريمة» تشمل كل مناحي الحياة.. وستغير شكل القرى

قال الدكتور محمد عماد، نائب محافظ الفيوم، إن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» ستُحيى القرى الريفية وتغير شكل الحياة تماماً، خصوصاً أن المبادرة تشمل كل مناحى الحياة فى القرى، بدءاً من البنية التحتية وانتهاء بتوصيل الغاز الطبيعى وخطوط التليفون الأرضى، وتوفير سكن كريم، ومدارس، ومجمعات خدمية، وطرق، وتبطين الترع، وغيرها.

وأوضح «عماد»، فى حواره لـ«الوطن»، أن المحافظة تبذل جهوداً كبيرة فى تطوير المدن والحدائق العامة والطرق، وإلى نص الحوار.

ماذا عن «حياة كريمة» بالفيوم وإلى أين وصلت؟

- بدأنا تنفيذ المبادرة الرئاسية منذ عام، ونعمل فى 69 قرية بنطاق مركزى إطسا ويوسف الصديق ضمن المرحلة الأولى، ومستهدف تطوير كل محاور البنية التحتية والمشروعات الخدمية التى تهدف إلى تحسين جودة الخدمات وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

د. محمد عماد لـ«الوطن »: تنفيذ أكثر من 600 مشروع بالمرحلة الأولى في 69 قرية بمركزي «إطسا ويوسف الصديق»

ما عدد المشروعات التى يجرى إنشاؤها بالمركزين؟

- يجرى تنفيذ أكثر من 600 مشروع فى قرى المركزين، ونعمل فيها على قدم وساق، وبدأنا بالفعل فى تسلم بعض المشروعات، خصوصاً المرتبطة بالأبنية التعليمية مثل المدارس، والتى دخل عدد منها الخدمة فى العام الدراسى الحالى، بعضها سينتهى العمل به فى التيرم الثانى، وبعضها الآخر فى العام الدراسى المقبل.

ما أبرز المشروعات التى تستهدفها المبادرة؟

- نستهدف تنفيذ عدد من المدارس والوحدات الصحية طبقاً لكود التأمين الصحى الشامل، ومجمعات خدمية وزراعية وصناعية بكل وحدة محلية، إضافة إلى تدعيم شبكات المياه الموجودة، وخطوط الصرف فى القرى المخدومة، وإنشاء محطات معالجة ورفع فى القرى غير المخدومة، وسيجرى البدء فى توابع قريتى الغرق وتطون خلال الشهر الجارى، حيث تم الانتهاء من وضع تصميمات كل المحطات، وسيتم إسناد عدد من المحطات والخطوط تباعاً، كما يجرى العمل فى المجمعات الخدمية بالكامل، ومنها ما هو فى مرحلة التشطيبات النهائية، إضافة إلى المجمعات الزراعية، أما مراكز الشباب فى قرى المركزين بالكامل فيتم العمل فيها ما بين رفع كفاءة وإنشاءات جديدة.

ما أبرز الخدمات الجديدة التى أدخلتها المبادرة إلى القرى؟

- تم الانتهاء من توصيل الخط الرئيسى للغاز لمركز إطسا، وجارٍ توصيل الخطوط الفرعية بالقرى، إضافة إلى إدخال خطوط الاتصالات الأرضية فى بعض القرى.

تأهيل أكثر من 9 آلاف منزل

كم عدد المنازل التى يتم تطويرها ضمن «سكن كريم»؟

- «حياة كريمة» تُولى أهمية كبرى لـ«سكن كريم»، وتشمل رفع كفاءة أكثر من 9 آلاف منزل، ومستمرون فى حصر طلبات المواطنين والموافقة عليها وفقاً لضوابط وزارة التضامن، آخذين فى الاعتبار البيوت الريفية ومنازل الظهير الصحراوى التى تعانى من مشكلات توصيل المرافق، أو التى تحتاج لرفع كفاءتها.

هل هناك خطة لتطوير التعليم من خلال المبادرة الرئاسية؟

- لم تكتف «حياة كريمة» بتطوير البنية التحتية أو المشروعات الخدمية فحسب، ولكن هناك خطة لتطوير التعليم، بالاشتراك مع مديرية التربية والتعليم، ترتبط بجودة المدارس والتعليم الفنى، والتحول الرقمى، ونحاول تسخير هذه الخطة لخدمة المدارس التى تم إنشاؤها ودخلت الخدمة حديثاً.

كيف تؤثر «حياة كريمة» على الحالة الاقتصادية للمواطنين؟

- التمكين الاقتصادى أحد أهم محاور المبادرة، ويضم 4 محاور من خلال الاعتماد على العمالة المحلية أثناء تنفيذ المشروعات، وتنفيذ تدريبات مهنية بالاشتراك مع جهاز خدمة المشروعات المتوسطة، والقوى العاملة، وجامعة الفيوم، وبعض الجمعيات، وتمويل المشروعات مع جهات التمويل المختلفة، بالإضافة إلى توفير مجمّعات صناعية فى كل وحدة محلية.

رفع كفاءة الخدمات الطبية في القرى التى تشملها المبادرة..و«الصحة» تنظم قوافل لتقديم الكشف والعلاج المجاني بمشاركة بعض الجمعيات

كيف يتم توفير الخدمات الطبية فى ظل هدم معظم الوحدات الصحية؟

- نعوض نقص الخدمات الطبية فى القرى التى تشملها المبادرة، بسبب أعمال رفع كفاءتها، بإزالتها أو تطويرها، بتنظيم قوافل طبية من خلال بعض الجمعيات، أو مديرية الصحة، أو بالتنسيق مع بعض الجامعات، مثل جامعة الفيوم، وجامعة الأزهر، وبالفعل استفاد آلاف المواطنين من تلك القوافل، بالإضافة لتنظيم عشرات القوافل البيطرية، خصوصاً أن الفيوم محافظة مشهورة بالزراعة وفيها إنتاج زراعى وحيوانى كبير.

هل تُنهى «حياة كريمة» أزمة نقص مياه الرى فى القرى النائية؟

- المبادرة تهتم بصورة كبيرة بحل مشكلات نقص المياه، لذلك يجرى عمل تبطين للترع والأبحر من خلال مديرية الرى التى حققت إنجازات مهمة فى هذا الشأن، وانتهت بالفعل من تبطين عدد كبير من الترع، بهدف توفير المياه للنهايات من خلال تقليل البخر وتسريب المياه، كما تم استغلال السدة الشتوية فى هدم وبناء بعض الكبارى، بالإضافة إلى التوسع فى الرى الحديث فى مختلف مراكز المحافظة.

هل هناك مراقبة لمتابعة جودة الأعمال فى مشروعات المبادرة؟

- لدينا مكاتب استشارية تتابع جودة الأعمال أولاً بأول، لأننا نحتاج أن تخرج الأعمال بجودة عالية، وفى التوقيتات الزمنية المناسبة، إضافة إلى دراسة تصميمات باقى مراكز المحافظة لتكون جاهزة عند اختيار مراكز المرحلة الثانية من «حياة كريمة»، ويتم البدء فى التنفيذ مباشرة.

حصرنا احتياجات المراكز الأربعة المتبقية بالمحافظة..والانتهاء من تنفيذ جميع المشروعات بحلول 30 يونيو المقبل

متى يتم الانتهاء من مشروعات المبادرة؟

- الرئيس عبدالفتاح السيسى أعلن أن المبادرة مدتها 3 سنوات، والفيوم محظوظة لأنها مكونة من 6 مراكز فقط، دخل مركزان منها فى المرحلة الأولى للمبادرة، وبالفعل انتهينا من حصر احتياجات الأربعة مراكز المتبقية فى الوقت الحالى، وسيتم الانتهاء من المشروعات بحلول 30 يونيو المقبل، وسيتبقى فقط المحطات المرتبطة بالمعالجة والتى تستلزم مدة تنفيذ أطول، بالإضافة إلى رصف الطرق، نظراً لكونه مترتباً على باقى المشروعات، ولن يتم البدء فيه إلا بعد الانتهاء من كل الأعمال.

نقل المقرات الحكومية إلى «الفيوم الجديدة».. وإنشاء جامعة أهلية ومجمّعين صناعيين يضمان 600 وحدة سكنية

هل تطوير عواصم المدن يشمل خطة لإحياء مدينة الفيوم الجديدة؟

- الفيوم الجديدة من الجهات التى تتبع هيئة المجتمعات العمرانية، وبالتنسيق معهم نحاول الإسراع فى إنشاء الطريق الذى سيربط الفيوم القديمة بالجديدة بطول 6.5 كيلو، ومحافظ الفيوم طلب من رئيس الوزراء سرعة إصدار الموافقات اللازمة للانتهاء منه، وحالياً يتم عمل نزع ملكية، وسيبدأ التنفيذ قريباً، خصوصاً أن المكتب الاستشارى انتهى من تصميم الطريق بالفعل، ما سيسهل على المواطنين الانتقال منها وإليها.

هل يتم نقل المقرات الحكومية إلى الفيوم الجديدة أسوة بالعاصمة الإدارية؟

بالفعل، المقرات الحكومية سيتم نقلها، إضافة إلى قطعة أرض مخصصة لجامعة الفيوم، وأيضاً يجرى إنشاء جامعة أهلية، بالإضافة إلى مجمّعين صناعيين يضمان 600 وحدة سيتم طرحها قريباً، مما يجعل عدداً كبيراً من العمالة يقيم هناك، كما تم تشغيل عدد من المدارس، ومراكز الشباب، والعديد من البنوك، ومكتب بريد، والعديد من الجهات الحكومية والخدمية والشرطية، كما أن تطوير طريق أسيوط الصحراوى الغربى، و6 مداخل منه للمدينة كل ذلك محل جذب كبير للسكان، ونسعى لزيادة المقيمين إلى 250 ألفاً كحد أدنى بدلاً من 10 آلاف فقط.

ما خطة المحافظة للقضاء على المناطق العشوائية؟

- لدينا 6 مناطق عشوائية غير مخططة داخل مدينة الفيوم، يتم رفع كفاءتها حالياً بتكلفة 120 مليون جنيه من خلال صندوق العشوائيات، على غرار «بشاير الخير والأسمرات»، ضمن خطة التخلص من العشوائيات، طبقاً لتوجيهات الرئيس السيسى، تضم علواية السعادة وعزبة مأمون والشيخ حسن والصيفية وعزبة جبيلى والحاكورة. ونسعى لتوفير سكن بديل مناسب، من خلال إنشاء 14 عمارة فى الحواتم تتضمن 1100 وحدة سكنية، بالإضافة إلى مناطق أخرى ستدخل حيز التنفيذ توفر وحدات سكنية بديلة، سواء زيادة مساحة بعض المساكن للأسر الأولى بالرعاية، أو تطوير العقارات التى تعانى من مشكلات إنشائية، من خلال العمارات التى تُبنى حديثاً أو الموجودة فى دمو، وهوارة المقطع، ودمشقين.

ما رأيك فى اعتراضات أهالى الفيوم على تطوير السواقى؟

- نسعى للحفاظ على تراث المحافظة، كارتباطها بالسواقى، والتطوير الذى يتم حالياً تم تخطيطه من قبَل عدة مكاتب استشارية، وتمت مراجعته من أكثر من كلية هندسة، والذى يتضمن السواقى ومسرحاً رومانياً مكشوفاً، و16 كافيهاً ومطعماً، و8 بازارات لعرض منتجات الحرف اليدوية، ومسطحات خضراء، ومقاعد مفتوحة وبرجولات، حيث تم تطوير البنية التحتية، وبناء حوائط ساندة على بحر يوسف. وسيكون المكان متاحاً للمواطنين بالمجان، ومن يرغب فى دخول المطاعم والكافيهات سيفعل، بالإضافة إلى تطوير وإنشاء حدائق أخرى تكون متنفساً لأهالى المحافظة مثل حديقة المدينة، وحديقة أخرى بجوار الحديقة الدولية، والتى تتيح الكثير من فرص العمل أيضاً، كما أنها تحافظ على التراث.

يشتكى الأهالى من تراكم القمامة فما الحل؟

- يجرى حالياً تنفيذ البنية التحتية لمنظومة المخلفات بتنفيذ عدد من المدافن الصحية، حيث تم تسلم مدفن كوم أوشيم، وتم تنفيذ 90% من مدفن آخر بقرية الريان، وتم تخصيص مساحة لتنفيذ مدفن بأبوديهوم بإطسا، والذى تمت معاينته من جهاز البيئة، بالإضافة لتنفيذ محطة وسيطة بيوسف الصديق.

هل هناك خطة لإنشاء مصانع إعادة تدوير القمامة لحل مشكلة تراكمها؟

- أعدنا تشغيل مصنع العدوة، كما وافقت لجنة تسيير منظومة المخلفات بوزارات البيئة والتخطيط والتنمية المحلية والإنتاج الحربى والهيئة العربية للتصنيع، على إنشاء مصنع تدوير بكوم أوشيم ليستوعب من ٥٠٠ إلى ٨٠٠ طن فى اليوم.

ما فائدة مشروع التغويز اللاهوائى الذى تم إنشاؤه حديثاً؟

- مصنع التغويز اللاهوائى بقرية «قلهانة» بمركز إطسا يعتمد على إنتاج الكهرباء من المخلفات، ويُعد نموذجاً أول مرة يتم تنفيذه فى مصر، هذا بالإضافة إلى دراسة أكثر من موقع مع جهاز شئون البيئة لإنشاء مصانع تدوير المخلفات.

تطوير المدن

أطلقت الدولة مبادرة لتطوير عواصم المحافظات، تشمل إنشاء مقرات حكومية جديدة فى الفيوم الجديدة، تضم ديوان عام المحافظة، والمديريات والجهات الحكومية، كما أننا نحاول تحسين بعض الطرق، أبرزها الطريق الغربى الذى يربط بين الفيوم وأسيوط، والطرق التى تربط مدينة الفيوم بالمراكز مثل بيهمو، وسنورس، وداخل المدينة، بالإضافة إلى تركيب إنترلوك فى عدة مناطق.