محافظ الغربية يشهد انطلاق قوافل الخير ضمن حياة كريمة: توزيع 500 مساعدة

شهد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، صباح اليوم الثلاثاء، انطلاق فعاليات القافلة الاجتماعية (قوافل الخير)، والتي تنظمها مديرية التضامن الاجتماعي وجمعية الأورمان ضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بمركز زفتى، إذ تم توزيع مساعدات اجتماعية لـ 500 أسرةـ وذلك بحضور أماني النادري وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالغربية.

وذكر «رحمي» أن من أهم أهداف «حياة كريمة» هو تنفيذ الفعاليات الخاصة بتنمية الإنسان وتمكينه اجتماعيا واقتصاديا، إذ نفذت المحافظة، 217 قافلة متنوعة ما بين طبية، اجتماعية، بيطرية وزراعية داخل قرى وتوابع مركز زفتى.

توزيع 500 مساعدة اجتماعية

أوضحت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي أنه تم توزيع 500 مساعدة اجتماعية لأهالي قرية نهطاي، تتكون من كرتونة مواد غذائية ولحوم ومستلزمات معيشية، مشيرة إلى استمرار إطلاق القوافل بالتعاون مع جمعية الأورمان، وتوزيع المساعدات داخل العزب والنجوع بقريتي نهطاي وتفهنا العزب وبمختلف قري ومراكز المحافظة، وسيتم توزيع 85 طن من اللحوم الطازجة، 10 آلاف كرتونة مواد غذائية، 500 بطانية و2000 لحاف.

4 ملايين جنيه منح وقروض ميسرة

من جانبه، أشار عبد الخالق عبد العظيم مدير جمعية الأورمان، أنه على هامش القوافل ستقدم الجمعية قروض حسنة لـ 200 مشروع من المشروعات الحرفية والبسيطة، إذ يتم منح 10 آلاف جنيه منحة لا ترد ومثلها تسدد على أقساط، بإجمالي 4 ملايين جنيه.