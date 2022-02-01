مستجدات مشروعات حياة كريمة في الغربية: مجمعات خدمية وزراعية

كشف الحساب الرسمي لمؤسسة «حياة كريمة» على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» مستجدات العمل والإنشاءات بمحافظة الغربية، مركز زفتى، إذ تشهد المحافظة الآتي من مشروعات:

قرية حانوت:

- إنشاء مركز طب الأسرة والمجمع الخدمي والمجمع الزراعي البيطري وأعمال الحفر للغاز الطبيعي.

- جار أعمال الغاز الطبيعي بقرية كفر سنباط وقرية كفر شبرا قلوج التابعتين لوحدة حانوت.

قرية شبراملس

- محطة الصرف الصحي، المجمع الخدمي، المجمع الزراعي البيطري، نقطة إسعاف، مدرسة شبراملس الرسمية للغات.

كفر ششتا

- محطة الرفع للصرف الصحي، محطة الصرف الصحي بقرية ششتا، مدرسة الشهيد الرائد عمرو خالد حسين.

قرية شرشابة

- أعمال الغاز الطبيعي، مدّ وتدعيم خطوط مياه الشرب في ميت المخلص، المجمع الخدمي، أعمال الغاز الطبيعي في ميت المخلص، المجمع الزراعي البيطري.

قرية سنباط

- حفر مبنى طب الأسرة، ترميم مبنيين مبنى بمدرسة أبو بكر الصديق الإعدادية بنات، ترميم مبنى بمدرسة سنباط الإعدادية بنين، إنشاء مبنى بمدرسة سنباط الإعدادية بنين بقرية سنباط، ترميم مبنيين مبنى بمدرسة سنباط الثانوية، المجمع الزراعي، المجمع الخدمي.

قرية نهطاي

- بناء وحدة طب الأسرة، تجديد مدرسة الشهيد مقدم طيار أحمد نبيل محمد الطنطاوي عماره الثانوية، بناء مبنى خدمة تنمية الأسرة، بناء مجمع زراعي بيطري، مجمع خدمات، توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، مدّ وتدعيم كابلات ضوئيّة لخطوط التليفون الأرضي.

قرية سنبو الكبرى

- مشروع المجمع التنموي، مشروع تحجير ترعة سنبو الكبرى، مشروع المجمع الزراعي الحكومي، مشروع المجمع الحكومي الخدمي.

قرية السملاوية

- أعمال زرع اعمده كهرباء، أعمال حفر الغاز الطبيعي.

قرية كفر أبري

- حفر الغاز الطبيعي، تأهيل الوحدة الصحية.

قرية كفر إسماعيل:

- تطوير مدرسة كفر إسماعيل الابتدائية المشتركة، محطة الرفع للصرف الصحي.

كما يجرى تبطين ترعة الساحل بقرية تفهنا العزب، وبناء مركز شباب قرية كفر الزيتون، وبناء محطة الرفع الرئيسية بقرية دمنهور الوحش، ومشروع الصرف الصحي بقرية كفر غازي، ومدّ كابلات كهرباء بقرية الضبابشة.

- مد كابلات كهرباء بقريه كفر دمنهور.

- أعمال محطة الصرف الصحي بقرية ميت النور.