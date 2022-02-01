عاجل.. فتح باب الاشتراك في مشروع علاج المهن الطبية لأول مرة إليكترونيا

قرر مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية، فتح باب الاشتراك لأول مرة بمشروع العلاج للأطباء وأسرهم لفترة استثنائية إلكترونيا، وكذلك الأعضاء الراغبون في حذف أو إضافة ذويهم، اعتبارا من اليوم الثلاثاء، الأول من فبراير 2022، وحتى 28 فبراير 2022 على أن تكون الاستفادة بداية من تاريخ الاشتراك، وقال الدكتور خالد سليم نائب رئيس اتحاد نقابات المهن الطبية، إنه تيسيرا على الأعضاء ومراعاة للظروف الراهنة وانتشار الإصابات بفيروس كورونا وأوميكرون، تقرر فتح باب الاشتراك إليكترونيا.

مشروع علاج المهن الطبية

وأشار نائب رئيس اتحاد المهن الطبية في بيان صحفي، إلى إتاحة خدمة الاشتراك لأول مرة من خلال تطبيق المحمول لاتحاد نقابات المهن الطبية، لمنع الزحام بالمقرات تطبيقا للإجراءات الاحترازية، لافتا إلى تلقي الاتحاد عبر الخط الساخن رقم: 15603، للاستفسارات الخاصة بمشروع العلاج لأعضاء النقابات الطبية الأربعة لتسهيل عمليات الاشتراك على الأعضاء.

استمرار تلقي طلبات مشروع العلاج

وأوضح استمرار تلقي طلبات تجديد الاشتراك بمشروع العلاج إلكترونيا، حتى 28 فبراير 2022، من خلال منافذ «فوري» المنتشرة على مستوى الجمهورية، أو تطبيق My Fawry على الهاتف المحمول، مع ذكر كود نقابة العضو «بشري 758 - صيادلة 759 - بيطري 760 - أسنان 761»، أو الموقع الرسمي لمشروع العلاج، فضلا عن إمكانية التحويل لحساب المشروع ببنك مصر رقم: 240- 1- 122، وتطبيق اتحاد نقابات المهن الطبية.

أما المستندات اللازمة للاشتراك لأول مرة بمشروع العلاج، فهي صورة كارنيه النقابة «الأطباء البشريين، أطباء الأسنان، الصيادلة، الأطباء البيطريين»، وصورة بطاقة الرقم القومي، وصورة آخر سداد اشتراك النقابة للعام الحالي وصورة لكل عضو، عدا الأطفال الأقل من 3 سنوات، وإثبات قرابة الأعضاء الفرعيين للعضو الأصلي بأحد الطرق المتعارف عليها وصورة بطاقة الرقم القومي، وعقد الزواج، شهادة ميلاد، فضلا عن صورة كارنيه الدراسة للأبناء 18 عام فأكثر «صورة كارنيه الكلية للأبناء، إقرار عدم زواج للبنات»، وبيان بالمستفيدين بالمعاش من إدارة المعاشات باتحاد نقابات المهن الطبية.