فتح باب تجديد الاشتراك بمشروع العلاج لفترة استثنائية بـ«المهن الطبية»

أعلن الدكتور حسين عبدالهادي، الأمين العام لاتحاد نقابات المهن الطبية، فتح باب تجديد الاشتراك بمشروع العلاج للأطباء وأسرهم لفترة استثنائية، اعتبارًا من اليوم السبت 15 يناير 2022، وحتى 28 فبراير 2022، على أن تكون الاستفادة بداية من تاريخ الاشتراك، مشيرًا إلى استقبال طلبات تجديد الاشتراك من خلال وسائل الدفع الإلكترونية فقط، لافتًا إلى عدم إتاحة الدفع النقدي داخل مقرات المشروع بكل المحافظات.

تجديد الاشتراك إلكترونيًا.. والدفع النقدي غير متاح

وأوضح «عبدالهادي»، تعدد وسائل تجديد الاشتراك إلكترونيا، إذ يمكن من خلال منافذ «فوري» المنتشرة على مستوى الجمهورية، أو تطبيق «My Fawry»، على الهاتف المحمول مع ذكر كود نقابة العضو «بشرى 758، وصيادلة 759، بيطري 760، وأسنان 761»، أو الموقع الرسمي لمشروع العلاج، فضلًا عن إمكانية التحويل لحساب المشروع ببنك مصر رقم: 240- 1- 122، مشيرًا إلى وجود خدمة توصيل بطاقات الاشتراك فى مشروع العلاج للمنازل لكل الأعضاء على مستوى الجمهورية.

وأشار الأمين العام لاتحاد نقابات المهن الطبية، إلى أنَّ مجلس الاتحاد قد وافق خلال اجتماعه الأخير، على فتح فترة استثنائية لراغبي الاشتراك بمشروع علاج الأعضاء وأسرهم للمرة الأولى، وكذلك الأعضاء الراغبين في حذف أو إضافة ذويهم اعتبارًا من الأول من فبراير المقبل، وحتى 28 فبراير 2022.

مشروع العلاج

ولفت إلى تلقي «كول سنتر» الاتحاد، عبر الخط الساخن رقم: 15603، كل الاستفسارات الخاصة بمشروع العلاج، والإعانات، فضلا عن المعاشات، والإجراءات اللازمة لصرفه للأطباء المُستحقين، لأعضاء النقابات الطبية الأربعة «الأطباء البشريين، وأطباء الأسنان، والصيادلة، والأطباء البيطريين»، حرصًا على سرعة التواصل مع الأعضاء على مستوى الجمهورية لحل أي عقبات قد تواجههم.

وأوضح أنَّ الاتحاد يعد خلال الفترة الجارية إلى إضافة خدمات جديدة للكول سنتر، من بينها: الحصول على الموافقات الطبية، واستعلام مُقدمين الخدمة الطبية عن مطالباتهم، إضافة إلى العمل على ربط النقابات الأربعة بالخط الساخن، لإتاحة الفرصة لكل عضو بالتواصل مع نقابته.