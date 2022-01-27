اتحاد المهن الطبية يطلق أبلكيشن لتسهيل تقديم الخدمات لأعضائه

أعلن الدكتور حسين عبدالهادي، الأمين العام لاتحاد نقابات المهن الطبية، استعداد الاتحاد لإطلاق تطبيق إلكتروني للتليفون المحمول اليوم الخميس، لأنظمة المحمول الأندرويد والـIOS، ضمن خطة التحول الرقمي الجاري العمل عليها خلال الشهرين المقبلين في إدارات الاتحاد، لتسهيل تقديم الخدمات للأعضاء.

الاشتراكات بمشروع العلاج

وأوضح عبدالهادي، أنّ التطبيق سيتم على عدة مراحل، الأولى: تشمل الاشتراكات بمشروع العلاج والتسجيل، والثانية: باقي خدمات مشروع العلاج بما فيها خطابات التحويل والموافقة لدخول المستشفيات، أما المرحلة الثالثة فتشمل: المعاشات والإعانات سواء الاستعلام عنها أو التقديم لطلب الإعانة، والمرحلة الخامسة والأخيرة خاصة بمقدمي الخدمة لتسهيل التواصل بين الاتحاد ومقدم الخدمة والعضو، متوقعا الانتهاء من المراحل كافة خلال 6 أشهر.

وأضاف الأمين العام لاتحاد المهن الطبية، أنّه جار العمل لإتاحة حصول الأعضاء على الموافقات الطبية من خلال «البورتال الطبي» البوابة الإلكترونية التي تعمل لدى الجهات العلاجية وتسمح بالموافقات الطبية لحظيا دون الحاجة للذهاب للاتحاد، أو عبر الاتصال بالخط الساخن للاتحاد رقم: 15603، بحيث يستقبل العضو الموافقة في رسالة على هاتفه، وذلك بعد تجاه واتساب، لفرض مقابل مالي للمستفيدين بالخدمات، ومقدمي الخدمة أو الاتحاد.

ولفت إلى أنّ الاتحاد خلال عام 2021 أجرى 540 ألف طلب بمعدل موافقة واحدة لكل عضو مشترك بمشروع العلاج، أي أنّه حال استمرار منح الموافقات عبر واتساب، سيضطر الاتحاد إلى دفع نحو 4 ملايين جنيه سنويا.

التحول للمنظومة الرقمية

وتابع أنّه سيتم إتاحة تجديد الاشتراك بمشروع العلاج من الأبلكيشن خلال الفترة الاستثنائية للاشتراكات، والمقرر لها حتى 28 فبراير 2022، والفترة الاستثنائية لراغبي الاشتراك بمشروع علاج الأعضاء وأسرهم للمرة الأولى، أو الحذف أو الإضافة المقرر لها الأول من فبراير 2022، وحتى 28 فبراير المقبل، وذلك في إطار خطة الاتحاد للتحول للمنظومة الرقمية المتكاملة لتقديم الخدمات للأعضاء إلكترونيا على مستوى الجمهورية.