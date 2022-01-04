فتح فترة استثنائية لمشروع علاج المهن الطبية 2022

قرر مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية، اليوم، فتح فترة استثنائية للأعضاء الراغبين فى تجديد الاشتراك بمشروع علاج الأعضاء وأسرهم دون حذف أو إضافة، اعتبارًا من 15 يناير وحتى 28 فبراير 2022.

ضوابط التسجيل

وجه المجلس الأعضاء الراغبين فى التجديد فقط، باتباع بعض الضوابط، على أن تكون الاستفادة اعتبارًا من تاريخ الاشتراك، والتي شملت:

1- الأعضاء الراغبين فى تجديد الاشتراك يمكنهم التجديد بإحدى هذا الطرق، ولا يوجد دفع نقدي داخل مقرات المشروع، وهى:

- تطبيق My Fawry على الهاتف المحمول، من خلال أي نقطة من نقاط فوري المنتشرة على مستوى الجمهورية بالمحلات والسوبر ماركت.

- التحويل لحساب المشروع ببنك مصر رقم 240- 1- 122.

- عن طريق الدفع الإلكتروني.

- عن طريق الموقع الرسمى لمشروع العلاج، لا يوجد دفع داخل مقرات المشروع .