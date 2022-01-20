مقترح بإنشاء 6 مستشفيات في المحافظات لتنمية موارد اتحاد المهن الطبية

اقترح الدكتور خالد سليم، نائب رئيس اتحاد نقابات المهن الطبية، إنشاء وتجهيز 6 مستشفيات في مختلف قطاعات الجمهورية، بهدف تقديم الخدمات العلاجية والتشخيصية للمرضى في جميع المحافظات، خاصة أعضاء الاتحاد وأسرهم، لافتا إلى أن المستشفيات مشروعات استثمارية ذو عائد مضمون، بالإضافة إلى أن المقترح يدعم توفير الكثير من الأموال، التي تنفق سنويا على مشروع العلاج.

مقترح إنشاء 6 مستشفيات

أوضح سليم، أن المقترح المقدم إلى مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية، يتضمن تضم كل مستشفى حاولي 130 سريرا، لخدمة المرضى، طبقا للكود المصري والأكواد العالمية في الجودة على مساحة أرض متوسطها 2000 متر مربع، وأن تشمل أقسامها استقبال للطوارى بقدره استيعابيه 10 أسرة، و10 عيادات خارجية متخصصة لتغطية كل التخصصات، ومركز للحقن المجهرى، والصيدلية الإكلينيكية، ومعمل تحاليل باثولوجيا إكلينيكية، ووحدة للجلدية والليزر، وبنك دم فرعى، بجانب مركز متخصص للأطفال يضم 20 حضانة، ووحدة عناية أطفال متخصصة من 10 أسرة.

الاستثمار فى المجال الطبى

أكد نائب رئيس اتحاد المهن الطبية، أن الاستثمار في المجال الطبي، من أنواع الاستثمار ذات الربحية المرضية، لافتا إلى أن مشروعاته واعدة للاتحاد للعدي من الأسباب، أبرزها: الزيادة الكبيرة فى أعدا السكان، والتطور الهائل في مجال البحث العلمي والتكولولجيا، واهتمام القيادة السياسية بصحة المواطنين عبر مشروع «100 مليون صحة» القومي، بالإضافة إلى بدء تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، التي تتيح تقديم خدمات طبية لجميع المواطنين على حساب الدولة، مما يعزز قوة الإقبال على المستشفيات.

مستشفيات اتحاد المهن الطبية

أشار سليم، إلى أن إنشاء مستشفيات في مختلف قطاعات مصر، تحت اسم «مستشفيات اتحاد المهن الطبية»، يمنح ثقلا أكبر في تقديم الخدمة، لأنها ستصبح المستشفى التي تعطي خدماتها إلى أعضاء المنظومة الطبية، ما يعزز الثقة لدى جمهور المواطنين بالشارع المصري، بخلاف أنه سيساهم فى علاج أعضاء الاتحاد بشكل ميسر، قائلا: «لا يعقل أن يكون اتحاد نقابات المهن الطبية لا يملك مستشفى لعلاج أعضائه في ظل احتياجهم للرعاية الطبية، إضافة لما تم مواجهته خلال جائحة كورونا، وتوفير أسرة فى العناية المركزة للأعضاء وأسرهم».