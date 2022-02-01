مستثمرو السياحة: إجازات الربيع سترفع أعداد السياح الوافدين إلى مصر

قال الدكتور عاطف عبداللطيف، عضو جمعية «مستثمرو السياحة» بجنوب سيناء، إنّ أعداد السياح الأجانب الوافدين لمصر ستشهد زيادة تدريجية بداية من شهر مارس المقبل على أن ترتفع الأعداد بشكل كبير خلال شهر أبريل 2022 بسبب إجازات عيد الربيع لدى الشرقيين «الإستر»، ويفضل السياح الأجانب قضاء تلك الفترة بالمدن السياحية المصرية، موضحا أنّ الموسم الشتوي المقبل سيشهد طفرة في الحركة السياحية الوافدة لمصر.

وأضاف في تصريحات صحفية اليوم أنّ متحور «أوميكرون»، أحد متحورات فيروس كورونا أثر بالسلب على الحركة السياحية الوافدة لمصر منذ ديسمبر الماضي وحتى الان، لافتا إلى أنّ العديد من شركات السياحة الأوربية ألغت خلال تلك الفترة العديد من حجوزاتها إلى مصر بسبب انتشار فيروس كورونا بالعديد من الدول الأوربية .

حملة تسويقية لجذب المصريين بالخارج خلال إجازات منتصف العام

وأشار إلى أنّ نسب الإشغالات بفنادق المدن السياحية منذ منتصف شهر يناير الماضي وحتى الآن متوسطة، مطالبا بوضع برامج تسويقية لجذب السياح العرب والمصريين العاملين بالخارج لقضاء إجازة نصف العام الدراسي في مصر من خلال برامج تجمع بين السياحة الترفيهية والثقافية، مطالبا بمنح تسهيلات في تصاريح دخول اليخوت لمصر لأن هناك الكثير من أبناء الخليج يفضلون زيارة مصر باليخوت الخاصة بهم ويفضلون الإقامات الطويلة والتواجد في إطار أسري.

فيروس كورونا كان له تأثيرات سلبية على صناعة السياحة

وأوضح عضو جمعية «مستثمرو السياحة» بجنوب سيناء أنّ القطاع السياحي المصري يأمل في أن ينتهي فيروس كورونا الذي كانت له تأثيرات سلبية كبيرة على صناعة السياحة المصرية في أقرب وقت حتى تستعيد مصر الحركة السياحية الوافدة إليها من الخارج مثلما كانت قبل ظهور تلك الجائحة، وتابع: «مع انتهاء فصل الشتاء الحالي وظهور علاج لفيروس كورونا ستبدأ أعداد السياح الوافدين لمصر في الزيادة خلال الأشهر المقبلة».