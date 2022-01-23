أسرة الشيخ رجب تروي تفاصيل وفاته قبل صعوده المنبر: «حسن الخاتمة».. فيديو

لفظ، يوم الجمعة الماضية، الشيخ رجب حسن أحمد يوسف، إمام وخطيب مسجد عمر بن عبدالعزيز بقرية ديرب السوق مركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية، أنفاسه الأخيرة قبل صعوده المنبر لأداء خطبة الجمعة بـ10 دقائق.

اللحظات الأخيرة قبل وفاة الشيخ الراحل

وعن اللحظات الأخيرة في حياة الفقيد، قال محمد السيد، أحد أهالي قرية ديرب السوق، أن الشيخ رجب حسن جلس على أحد المقاعد داخل المسجد ممسكًا بورقة الخطبة لمراجعتها قبل صعوده علي المنبر بما يقرب بنحو 10 دقائق، وفوجئ المصلون بميل رأسه، ظنًا منهم أنه نائم، فحاولو إفاقته لكنه لم يستجب.

وأشار إلى أن الأهالي اعتقدوا أنه في حالة إغماء، وسارعوا بالاتصال هاتقيًا بطبيب القرية، والذي أكد أنه فارق الحياة في الحال إثر أزمة قلبية مفاجئة.

أسرة الشيخ الراحل تتلقى خبر وفاته

وأوضحت إيمان محمود، زوجة الشيخ الفقيد، أنها استقبلت خبر وفاته كالصاعقة، لافتة إلى أنه لم يعان من أي مرض، وكان بحالة جيدة قبل أن يغادر المنزل متوجهًا إلى المسجد لأداء خطبة الجمعة، وفوجئت بأحد أفراد العائلة عائدًا حاملاً إياه جثة هامدة.

وزير الأوقاف يقرر صرف منحة مالية للأسرة

كان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف نعى الشيخ الراحل وقدم العزاء لأسرته، سائلاً المولى عزوجل وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يرزقه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان.

وأشار الوزير عبر صفحته الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنه قرر صرف خمسة وعشرون ألف جنيه مساعدة عاجلة لأسرة الفقيد من الموارد الذاتية للوزارة مع سرعة صرف سائر مستحقاته المالية.

وكلف وزير الأوقاف، الشيخ مجدي بدران وكيل مديرية الأوقاف بالشرقية، بالتوجه علي رأس وفد كبير من المديرية لتقديم واجب العزاء لأسرة الشيخ الراحل نيابة عنه.