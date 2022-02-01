الشاهد الأول في «رشوة الصحة»: غرف العناية المركزة كانت في البدروم الخاص بالمستشفى

قال أحمد سمير ضابط الرقابة الإدارية والشاهد الأول، في قضية رشوة وزارة الصحة، أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، برئاسة المستشار أسامة عبدالشافي الرشيدي، إن تحرياتنا أثبتت كانت وما زالت قائمة وقت إجراء المعاينة الأخيرة، التي انتهت إلى عدم وجود مخالفات.

وأضاف، أن المخالفات اللي كانت موجودة وجود غرف العناية المركزة في البدروم الخاص بالمستشفى وده كان بيشكل مخالفة للوائح والتعليمات المتبعة.

وبدأت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، ثالث جلسات محاكمة المتهمين في قضية رشوة وزارة الصحة.

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار أسامة عبدالشافي الرشيدي، وعضوية المستشارين فتحي سليم محمد، وسامح سعيد أحمد، والدكتور عادل محمد السيوي.