طلاب: «أسئلة صعبة وكلمات متشابهة» في امتحان العربي بـ«إعدادية الجيزة»

أكد عدد من الطلاب أن امتحان اللغة العربية بالجيزة للصف الثالث الإعدادي اشتمل على أسئلة صعبة وكلمات متشابهة خاصة في جزئي النحو والقراءة المتحررة، موضحين أن الأسئلة في القراءة المتحررة جاءت بألفاظ معقدة مثل كلمة سحيقة، وكلمات الإعراب في فرع النحو متشابهة، لافتين إلى أن غالبية المحافظات جاءت أسئلة الامتحان بها مباشرة عدا محافظة الجيزة.

في البداية وصفت الطالبة حبيبة نادر في الصف الثالث الإعدادي، إن امتحان العربي بالجيزة بالـ«صعب»، مؤكدة أن أوائل الطلاب في المرحلة الإعدادية لم يتمكنوا من الإجابة على أسئلة النحو والقراءة المتحررة بسهولة.

طالبة: امتحان العربي فيه «تركات» عديدة

وأضافت «حبيبة» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن أسئلة فرع النحو بها «تركات» عديدة والكلمات المطلوب إعرابها متشابهة وهو ما يصعب الإجابة عليه، لافتة إلى أن قطعة الإملاء جاءت بها كلمات معقدة فضلاً عن تمليتها بطريقة سريعة: «الامتحان محتاج طالب عبقري».

وأوضحت الطالبة حبيبة نادر، أن النحو اشتمل على أسئلة عديدة حول الممنوع من الصرف وأغلبها كلمات متشابهة، مشيرة إلى أن جزء القراءة المتحررة اشتمل على ألفاظ غير مألوفة مثل كلمة سحيقة وجليلة الخطر وعظيمة الأثر.

وعن باقي أسئلة امتحان العربي بالجيزة للصف الثالث الإعدادى، أكدت حبيبة أنها جاءت مباشرة ومن المقرر الدراسي ولم تشمل أي تعقيد مثل النصوص والأدب، لافتة إلى أنه جرى تطبيق إجراءات وقائية مشددة في اللجنة الامتحانية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

طالب: امتحان العربي للصف الثالث الإعدادى تضمن ألفاظ غير مألوفة

من جانبها، قال الطالب مازن معتز، إن امتحان العربي بالجيزة للصف الثالث الإعدادى اشتمل على «تركات» عديدة ولم يكن مباشراً مثل بقية المحافظات، موضحاً أنه لأول مرة سؤال النحو يشمل إعراب 4 كلمات فضلاً عن كونهم متشابهين.

وأضاف «معتز» لـ«الوطن»، أن سؤال «استخرج» في فرع النحو اشتمل على غالبية المقرر الدراسي في 4 نقاط، مشيراً إلى أن فرع القراءة المتحررة اشتمل على ألفاظ غير مألوفة بالنسبة للطالب.

وأوضح الطالب مازن معتز، أن الامتحان لا يراعي ظروف فيروس كورونا التي مرت بها الأسر المصرية والطلاب خاصة في ضعف حلقة التواصل المباشر بين الطالب والمعلم وهو ما أثر بالسلب على مستوى الطالب.

وفي سياق متصل، قال الطالب معتز صابر، إن امتحان مادة اللغة العربية اشتمل على أسئلة صعبة خاصة في فرع النحو والقراءة المتحررة، موضحاً لـ«الوطن»، أن هذه النوعية من الأسئلة لم يتم التدريب عليها بشكل جيد خلال الفصل الدراسي الأول.