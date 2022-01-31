طلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة والجيزة يؤدون امتحان الجبر والعلوم ورقيا

يؤدي طلاب الصف الثالث الإعدادي، اليوم، امتحان مادة الجبر والإحصاء والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات في محافظة القاهرة، وامتحان مادة العلوم والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات في محافظة الجيزة، ورقيا في لجان مؤمنة ومراقبة جيدا بالتنسيق مع جميع الإدارات التعليمية والتي خصصت طبيباً زائراً لكل مدرسة للاطمئنان على صحة الطلاب والمعلمين.

الامتحان يعقد على مستوى المديرية وليس الإدارة

قال مصطفى عبده، مدير إدارة غرب القاهرة التعليمية، إن الامتحان يعقد على مستوى المديرية وليس على مستوى الإدارة أو المدرسة، موضحاً أنه يشمل أسئلة مقالية واختيار من متعدد وتركز الأسئلة على فهم الطالب لمخرجات التعلم وليس الحفظ والتلقين.

وأضاف «عبده» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن تصحيح الامتحانات يتم أولا بأول وفق التعليمات التي أصدرتها المديرية، لافتاً إلى أنه تم توزيع الطلاب على اللجان الامتحانية بما يحافظ على تحقيق التباعد الاجتماعي لمواجهة فيروس كورونا.

غير مسموح لأي مشرف الاعتذار عن الامتحانات بدون قومسيون طبي

من جانبه، أكد محمد يحيى، مدير إدارة منشأة القناطر التعليمية، أن امتحانات الشهادة الإعدادية تسير بصورة منتظمة دون أي معوقات، موضحاً أنه غير مسموح لأي مشرف من المعلمين الاعتذار عن الامتحانات بدون قومسيون طبي.

وأضاف «يحيى» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الإدارة شكلت غرفة عمليات مركزية لمتابعة أعمال الامتحانات في جميع المدارس والوقوف على أي مشكلات تواجه الطلاب، مشيراً إلى أنه غير مسموح لأي طالب بدخول الامتحانات دون إرتداء الكمامة الطبية.

شوقي: الموجهين الأوائل هم المنوطين بوضع أسئلة الامتحانات

يذكر أن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أكد أن امتحانات الشهادة الإعدادية تعقد ورقياً على مستوى المديريات التعليمية كما كانت عليه قبل جائحة فيروس كورونا، موضحاً أن الموجهين الأوائل هم المنوطين بوضع أسئلة الامتحانات وفق المواصفات الفنية التي وضعها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.