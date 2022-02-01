تعرف على أوراق تجديد الندب لوكلاء المدارس..أهمها الجزاءات وملف الإنجاز

أكدت المديريات التعليمية، قبول أوراق التجديد للمنتدبين بأمر المديرية، لمدة عامين فقط قابلة للتجديد، لوكلاء المدارس الثانوي والإعدادي، وقالت المديريات التعليمية في خطاب مرسل للإدارات التعليمية حصلت «الوطن»، على نسخة منه، لمن يرغب في التجديد التقدم بطلب تجديد لإدارة التنسيق العام بالإدارة، وحددت المديريات التعليمية، الأوراق المطلوبة لتجديد الندب للمنتدبين لمدة عامين وهي كالتالي:

الأوراق المطلوبة لتجديد الندب

- طلب بالتجديد معتمد من مدير عام الإدارة التعليمية.

- صحيفة أحوال إلكترونية حديثة.

- إقرار بالقيام بالعمل في الوظيفة الحالية.

- شهادة الأكاديمية سارية أو إقرار بالتقدم بالشهادة سارية خلال 4 شهور معتمد من المدرسة.

- ملف إنجاز للمتقدم لأعماله البارزة عن فترة الندب السابقة.

- آخر تقريرين لعام 2020 وعام 2021.

- إفادة بالجزاءات منذ تاريخ قرار الندب الحالي وحتى تاريخه.

غير مسموح لأي معلم بالغياب عن الامتحانات إلا بقومسيون طبي

وفي سياق منفصل، أكدت مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني، في بيان لها، أنه تقرر ندب معلمي المرحلة الابتدائية للمشاركة في أعمال امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول، نظراً لكثرة الاعتذارات من قبل المعلمين بسبب فيروس كورونا، موضحة أنه غير مسموح لأي معلم الغياب عن أعمال الامتحانات دون التقدم بقومسيون طبي، لافته إلى أنّ الامتحانات تسير بصورة منتظمة دون أي معوقات منذ بداية انطلاقها.

وأوضحت المديريات التعليمية، أنه تم التنبيه على جميع المشاركين في أعمال امتحانات الشهادة الإعدادية، بمنع أي طالب من دخول اللجنة باصطحاب الهاتف المحمول، وعدم ارتدائه الكمامة، لافته إلى أنه غير مسموح لأي طالب بدخول اللجنة الامتحانية بالكتاب المدرسي.

ونوهت المديريات إلى أنه يتم يومياً تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول، وفي حالة وجود أي خطأ في سؤال ما يتم توزيع درجته على بقية الأسئلة.