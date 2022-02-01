هبوط مرعب لطائرة بريطانية بسبب العاصفة كوري «فيديو»

نشرت صحيفة «الاتحاد» الإماراتية، اليوم الثلاثاء، فيديو لطائرة تابعة للخطوط الجوية البريطانية تكافح للهبوط في مطار هيثرو، موضحة أن الطيار واجه صعوبات في أثناء محاولته الهبوط، بسبب العاصفة كوري، والتي سببت رياحا قوية اضطرت الطيار لإعادة التحليق ثانية ومحاولة الهبوط مجددا.

طائرة الخطوط الجوية البريطانية تواجه صعوبات عند محاولتها الهبوط في مطار هيثرو خلال العاصفة "كوري" بسبب الرياح القوية، مما اضطر الطيار لإعادة التحليق ثانية ومحاولة الهبوط مجدداً#نتصدر_المشهد pic.twitter.com/7STg8Ncs1z — صحيفة الاتحاد (@aletihadae) February 1, 2022

وأضافت الصحيفة، في تقريرها، أن الطائرة هبطت بسلام بعد تحليقها دائريا حول المطار، وذلك نتيجة ما عرف إعلاميا بـ «العاصفة كوري»، والتي تجتاح أجزاء من شمال أوروبا في الوقت الحالي، وتأتي بعد عاصفة أخرى أطلق عليها «مالك»، والتي أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 4 أشخاص خلال الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى الفيضانات وتدمير المنازل وقطع الكهرباء.

اصطدام سفينتين بسبب العاصفة كوري

أيضا، اصطدمت سفينتان قبالة السواحل الهولندية المطلة على بحر الشمال، أمس الإثنين، بعد أن اجتاحت العاصفة كوري، أجزاء عدة في شمال أوروبا مصحوبة برياح تصل سرعتها إلى 120 كيلومترا في الساعة، كما أن الرياح القوية أدت إلى اقتلاع أشجار كثيرة في المنطقة وتعطيل حركة المرور، وذلك بحسب شبكة «يورو نيوز».

وأفادت «يورو نيوز» أن خفر السواحل الهولندي، أنقذ جميع أفراد طاقم السفينة المكون من 18 فردا، إذ تم إرسال مروحيات إنقاذ، من بينها واحدة بلجيكية، لإجلائهم من السفينة التي لم تصمد وسط عواصف شديدة بعد تضررها بشدة ودخول المياه إليها مع فشل إرسائها قبالة السواحل.

يذكر أن مكتب الأرصاد الجوية ببريطانيا، منذ يومين وقبل العاصفة كوري، قد أطلق تحذيرا من الدرجة الثانية لتوقعه قدوم عاصفة قوية تضرب مناطق واسعة شمال البلاد، مشيرا إلى أن العاصفة كوري ستجلب رياحا عاتية وطقسا مضطربا في أسكتلندا وبعض المناطق الشمالية من بريطانيا، مشددا على توخى الحذر.