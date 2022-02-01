سعر طن الحديد اليوم الثلاثاء.. «عز» يصل إلى 15.50 ألف جنيه

واصلت أسعار الحديد استقرارها في الأسواق، حيث سجلت نفس أسعار أمس، وكثر البحث عليها خلال الساعات الماضية من قبل المهتمين بأعمال البناء والتسليح في الأماكن المسموح بالبناء بها، خاصة بعد انخفاضها أمس الإثنين بقيمة 450 جنيها، ليباع طن الحديد بسعر 15.150 ألف جنيه مقابل 15600 جنيه الشهر الماضي.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» فيما يلي سعر طن الحديد وفقا لما قاله أحمد الزيني، رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالغرف التجارية، في تصريحات خاصة، والذي أشار إلى أنّ شهر فبراير سيشهد تراجعًا كبيرا في سعر طن حديد التسليح؛ استجابة للتراجعات العالمية في سعر المادة الخام.

وتوقع «الزيني»، مزيدًا من التراجع استجابة للتغيرات العالمية في أسعار مواد البناء، ونظرا لتراجع أعمال البناء في فصل الشتاء بشكل كبير، لذا تعمل شركات حديد التسليح على تخفيض الأسعار؛ لمواجهة ارتفاع معدلات الركود بالسوق المحلية.

سعر طن الحديد اليوم

وبلغت أسعار الخردة وفق رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالغرف التجارية، نحو 469 دولارا للطن.

وأسعار خام الحديد 146 دولارا للطن.

تراوحت أسعار مربعات الصلب البيلت، ما بين 640 و700 دولارا للطن.

وتراوحت أسعار حديد التسليح ما بين 710 و750 دولارا للطن.

وتراوحت أسعار لفائف الأسلاك بين 780 و825 دولارا للطن.

ويباع طن حديد عز في الأسواق بسعر 15.150 ألف جنيه.

ويباع طن حديد بشاي بسعر 15.50 ألف جنيه.

ويصل سعر طن حديد العتال إلى 15.50 ألف جنيه للطن.

ووصل سعر طن حديد عطية إلى 14300 جنيه.

ويباع طن حديد سرحان بسعر 14300 جنيه.

وخفّضت المصانع أسعار الحديد أيضا حتى تتمكن من منافسة المنتجات المستوردة.

سعر الأسمنت

وقال رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالغرف التجارية، إن سعر الأسمنت اليوم شهد زيادة 50 جنيهًا في الطن.