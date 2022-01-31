تراجع سعر طن الحديد في السوق المحلية اليوم.. و«عز» بـ15150 جنيها

سجّل طن حديد عز، اليوم الإثنين، تراجعًا بقيمة 450 جنيهًا، ليباع بسعر 15.150 ألف جنيه مقابل 15600 جنيه الشهر الماضي، وسط زيادة عمليات البحث حول سعر طن الحديد اليوم، بعد أن سجّلت أسعار حديد التسليح استقرارًا دام نحو 4 أشهر في السوق المحلية وعلى الصعيد العالمي.

سعر طن الحديد اليوم

ووفقًا للأسعار المعلنة في أسواق الصلب العالمية، بلغت أسعار الخردة نحو 469 دولارا / طن، وأسعار خام الحديد 146 دولارا / طن، فيما تراوحت أسعار مربعات الصلب البيلت، ما بين 640 و700 دولار للطن، وأسعار حديد التسليح ما بين 710 و750 دولارا / طن، ولفائف الأسلاك تراوحت بين 780 و825 دولارا / طن، علمًا بأنّ شركات الحديد العاملة في مصر تعلن الأسعار بشكل شهري.

وقال أحمد الزيني، رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالغرف التجارية، إنّ شهر فبراير سيشهد تراجعًا كبيرا في سعر طن حديد التسليح وذلك استجابة للتراجعات العالمية في سعر المادة الخام.

سعر حديد عز اليوم

وأضاف «الزيني»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ سعر طن حديد عز تراجع بقيمة 450 جنيهًا، وهناك توقعات بمزيد من التراجع استجابة للتغيرات العالمية في أسعار مواد البناء، لافتًا إلى أنّ الأسواق عادة ما تواجه أزمة في بيع منتجاتها وخاصة خلال شهور الشتاء بسبب تراجع أعمال البناء.

وأوضح «الزيني»، أن تخفيض شركات حديد التسليح للأسعار جاء محاولة منها لمواجهة ارتفاع معدلات الركود بالسوق المحلية وزيادة الكميات المطروحة داخل السوق المصرية من الحديد المستورد.

وأشار «الزيني»، إلى أنّ المصانع خفّضت أسعار الحديد حتى تتمكن من منافسة المنتجات المستوردة، متابعًا أن سعر طن الحديد المستورد يشهد انخفاضًا ملحوظًا.

سعر الخامات عالميا

وكشف أنّ أسعار البليت وصلت عالميًا لـ 673 دولارا، وخام الحديد يباع بسعر 146 دولارا، وسجل فحم الكوك سعر 445 دولارًا، وسجلت خردة الصلب سعر 469 دولارًا، فيما سجل حديد التسليح 718 دولارات، وبيعت اللفائف بسعر 750 دولارًا، والمسطحات سجلت سعر 795 دولارًا والنحاس بيع بسعر 9507.50 دولار.

سعر الحديد محليا

وأشار «الزيني»، إلى أنّّ طن حديد عز يباع بسعر 15.150 ألف جنيه، ويباع طن حديد بشاي بسعر 15.50 ألف جنيه، ويباع طن حديد العتال بسعر 15.50 ألف جنيه للطن، ويباع طن حديد عطية بسعر 14300جنيه، ويباع طن حديد سرحان بسعر 14300 جنيه.