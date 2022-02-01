«الصحفيين»: وصول جثمان الراحلة زينب منتصر إلى القاهرة غدا

قال أيمن عبدالمجيد، رئيس تحرير بوابة روز اليوسف، وكيل نقابة الصحفيين، إنّ جثمان الكاتبة الصحفية زينب منتصر، يغادر مدينة أوساكا اليابانية الليلة، على متن رحلة طيران الإمارات، فيما ينتظر وصوله الرحلة بحسب توقيت مصر في الساعة 10.20 صباحًا.

وصول جثمان زينب منتصر غدا

وأضاف عبدالمجيد، في بيان عنه، إنّ السفير محمد أبوبكر، سفير مصر في اليابان، لم يدخر أي جهد هو وطاقم السفارة المصرية المعاون، لتقديم كامل الدعم لنقل جثمان زينب منتصر إلى القاهرة، في ظل ندرة رحلات الطيران القادمة من اليابان، وتشديد الأخيرة إجراءاتها الاحترازية في ظل جائحة كورونا.

سفارة مصر في اليابان

وأضاف وكيل نقابة الصحفيين، أنّ السفير محمد أبوبكر وطاقم السفارة المصرية وعدد كبير من أبناء الجالية المصرية في اليابان، شاركوا الدكتور صلاح عز الدين، ابن الزميلة الراحلة الكاتبة الصحفية زينب منتصر صلاة الجنازة على جثمانها أمس قبل تجهيزها لنقلها إلى القاهرة.

ووجّه عبدالمجيد، الشكر للسفير محمد أبوبكر، وفريق عمل السفارة المصرية في اليابان، والسفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، والدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، على جهودهم في نقل جثمان الراحلة إلى مصر، مضيفا: «تغمّد الله الأستاذة زينب منتصر برحمته، وأسكنها فسيح جناته، وألهم أسرتها وذويها ومحبيها الصبر والسلوان».

وفاة زينب منتصر

وتوفيت الكاتبة الصحفية زينب منتصر، الأربعاء الماضي 26 يناير 2022 الحالي، حيث كانت تعالج في أحد مستشفيات العاصمة اليابانية طوكيو.