لو مضطر تخرج بليل.. احمي نفسك من إصابات الصقيع في 5 خطوات

نظرا لموجات الطقس شديدة البرودة، التي تشهدها مصر منذ بداية شهر يناير الماضي، والمستمرة حتى منتصف مارس المقبل، فبحسب تأكيدات هيئة الأرصاد الجوية، أصبحت مصر تشهد حالات من الصقيع الشديدة مع بداية ساعات الليل، على عدة محافظات، في مقدمتها شمال الصعيد ووسط سيناء.

وتحذر وزارة الصحة والسكان، المواطنين القاطنين في هذه المناطق، بضرورة الحرص الشديد، خاصة مع دخول ساعات الليل، والعمل على التدفئة الجيدة، حتى لا تتاثر الأجسام بموجة الصقيع.

نصائح من الصحة لمواجهة الصقيع

ووجهت وزارة الصحة، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عدة إرشادت للمواطنين لمواجهة الصقيع، خاصة في ساعات الليل، أو من تضطرهم ظروف علمهم إلى التواجد في أماكن مفتوحة، خلال ساعات الليل.

- الحرص على ارتداء، طبقات من الملابس الثقيلة، خاصة في حالة الاضطرار إلى الخروج ليلا من المنزل.

- اختيار الملابس الداخلية، التي تعمل على امتصاص الرطوبة من الجلد، للمحافظة على درجة حرارة الجسم.

- أن تكون طبقة الملابس الخارجية واقية من الرياح والماء.

- العمل على تغيير الملابس المبتلة، مثل: القفازات والمعاطف والجوارب، في أسرع وقت، وعدم تركهم على الجسم لفترة طويلة.

- ضرورة ارتداء غطاء للرأس والأذنين، ويفضل أن يكون مصنوعا من الصوف الثقيل، أو أي نوعا من الأقمشة الدافئة الأخرى، الواقية من الماء والرياح، لمنع تسرب حرارة الجسم من الرأس والرقبة والوجه، ولمنع إصابة جلد الرأس بإصابات الصقيع.

إصابات الصقيع

يشار إلى أن إصابات الصقيع، تصيب الخدين، والذقن، والأذنين، وأصابع اليد، وأصابع القدم، نتيجة فقدان الإحساس بهم، بسبب البرودة الشديدة لدرجة الصقيع، وأكثر من يتعرضون لها مما يعانون من مشكلات أو ضعف في الدورة الدموية.