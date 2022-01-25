تفاصيل حالة الطقس غدا الأربعاء.. ذروة الصقيع وتحذيرات للمواطنين

أكدت الدكتورة منار غانم، بهيئة الارصاد الجوية، أنه بداية من الساعات المتأخرة من مساء اليوم، سوف نشعر بالتغيرات الجوية المتوقعة لـ حالة الطقس غدا، حيث ستنخفض درجات الحرارة الصغرى إلى أقل من 5 درجات وذلك على محافظات شمال الصعيد ووسط سيناء، فى حين يتكون الصقيع على المزروعات، وتسجل درجة الحرارة في سانت كاترين 0.

حالة الطقس غدا الأربعاء تتأثر بمنخفض سطحي

وأضافت «غانم» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن طقس غدا الأربعاء يتأثر بمنخفض سطحي على البحر المتوسط، والفرصة مهيأة لتساقط الأمطار الرعدية، على محافظات السواحل الشمالية، وتساقط حبات البرد، وتمتد الأمطار ما بين خفيفة ومتوسطة إلى محافظة القاهرة الكبري، ومدن القناة وسيناء، وجنوب الوجه البحري، وشمال الصعيد، وتصبح درجة الحرارة العظمى على القاهرة 13 درجة مئوية، والصغرى ما بين 5-6 درجات.

الأرصاد الجوية: زيادة في سرعة الرياح وارتفاع الأمواج

وأشارت غانم إلى أن سرعة الرياح ستكون ما بين 40-50 كم فى الساعة، وهذا ما سيزيد من الاحساس ببرودة الطقس، وانخفاض درجات الحرارة، وأن الدرجة فى القاهرة قد نشعر بها 10 درجات خلال النهار بسبب الرياح، كما تؤثر حركة الرياح والأمطار الرعدية على الصيد والملاحة البحرية، حيث تؤدى إلى ارتفاع الأمواج إلى 5 أمتار.

وبحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية فإن نشاط الرياح سيبدأ خلال الساعات المتأخرة من صباح اليوم، أو بحد أقصى في الساعات الأولى من صباح الغد، ولذلك يجب على المواطنين ضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة للحفاظ على سلامتهم، ومن المتوقع أن يصاحب هذه الرياح سقوط بعض الأمطار على مناطق متفرقة بنسب تتراوح بين المنخفضة والمتوسطة

تحذيرات الأرصاد الجوية

وجاءت تحذيرات الأرصاد الجوية لمتسلقي جبال سانت كاترين، بضرورة توخي الحذر الشديد أثناء هذه التقلبات الجوية، والثلوج المتوقع سقوطها على سانت كاترين غدا، وارتداء الملابس الثقيلة، وعدم المغامرة في هذه الأجواء الباردة.

كما طالبت هيئة الأرصاد الجوية من المواطنين ضرورة ارتداء الملابس الثقيلة، عند الخروج من المنزل للعمل، خاصة لقاطني المدن الجديدة، حيث يشعر سكان المدن الجديدة وذات الظهير الصحراوي بالمزيد من البرودة في الطقس، ويرجع ذلك بسبب المساحات الكبيرة والمفتوحة هناك، كما أنه من الضروري تناول المشروبات الساخنة والدافئة، وهو الأمر الذي يعمل على تقليل الإحساس ببرودة الطقس، ويجب على المواطنين عدم الاستهانة بهذه النصائح خاصة مع حلول الساعات الأخيرة من الليل.

حالة الطقس اليوم الثلاثاء

وبالنسبة لـ حالة الطقس اليوم أكدت «غانم» أنه على الرغم من زيادة فترات سطوع أشعة الشمس، منذ ساعات الصباح الباكر، إلا أن هذا لم يمنع من شعور المواطنين بحالة من البرودة الشديدة، ويرجع ذلك نتيجة الكتلة الهوائية الجافة والشديدة البرودة القادمة من شرق أوربا، لهذا يظل الطقس بارد على القاهرة الكبرى، والسواحل الشمالية، وشمال الصعيد، فى حين أنه سيكون معتدلا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، في حين أنه يصبح شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء.

كما تستمر السحب المنخفضة والمتوسطة بالتكاثر، وتصل درجة الحرارة في محافظات الوجه البحري ووسط سيناء وشمال الصعيد والسواحل الشمالية حد الصقيع، ويستمر تساقط الثلوج على مرتفعات سانت كاترين والذي يعتبر المكان الأبرد حاليا في مصر وتصل درجة الحرارة هناك إلى صفر.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء

- محافظات الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 15 والصغرى 07.

- القاهرة الكبرى (القاهرة - الجيزة القليوبية): درجة الحرارة العظمى 15 والصغرى 08.

- السواحل الشمالية (الإسكندرية - مطروح): درجة الحرارة العظمى 15 والصغرى 09.

- جنوب الصعيد (قنا - الأقصر - أسوان): درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 07.

- شمال الصعيد (بني سويف - المنيا - أسيوط - سوهاج): درجة الحرارة العظمى 16 والصغرى 05.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 13

درجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء

- القاهرة الكبرى: العظمى 13 والصغرى 6.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 13 والصغرى 6.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 13 والصغرى 09.

- السواحل الشمالية الشرقية: العظمي 12 والصغري 7

- وسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 12 والصغرى 7.

- جنوب سيناء: العظمى 18 والصغرى 10.

- شمال الصعيد: العظمى 14 والصغرى 3.

- جنوب الصعيد: العظمى 18 والصغرى 6.

حقيقة تعرض مصر لعاصفة ثلجية:

العاصفة هبة أو العاصفة الثلجية، هكذا ردد البعض أنباء وصولها إلى مصر وتأثيرها على حالة الطقس، وهو الأمر الذي نفته «غانم» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، حيث أكدت أن هذه العاصفة لن تضرب مصر، وأن ما يحدث في حالة الطقس الآن هو نتيجة تأثر مصر بالكتل الهوائية القادمة من الدول التي تأثرت بهذه العاصفة، ما نتج عنه برودة شديدة وصلت حد الصقيع في بعض الأنحاء.

وشرحت «غانم» ما يحدث، قائلة إن العاصفة تمر على بلاد الشام ثم تعبر البحر المتوسط لتأتي إلينا، لكن عند وصولها تقل فاعليتها بشكل كبير، حيث تتأثر أثناء مرورها بالبحر المتوسط، ويحدث تعديلا للكتل الهوائية فتصل إلينا على شكل برودة في الأجواء فقط.

موعد انتهاء موجة الصقيع

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن تكون ذروة موجة الصقيع والطقس السيئ غدا الأربعاء وبعد غد الخميس، لتنتهي أو تقل حدتها على أقل تقدير بنهاية الأسبوع الجاري، ليكون يومي الأربعاء والخميس هما الأشد برودة منذ بداية الشتاء هذا العام، وهو ما يتطلب من المواطنين ضرورة توخي الحذر وارتداء الملابس الثقيلة والشتوية، خاصة في الساعات المتأخرة من المساء.