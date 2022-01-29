الصقيع يضرب المدن الجديدة.. والحرارة تصل لـ3 درجات مئوية

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إنَّ الطقس اليوم وعلى مدار الأسبوع مستقر، إذ تتزايد فرص سطوع أشعة الشمس، رغم أنَّ درجات الحرارة ما زالت أقل من المعدلات الطبيعية بـ3 درجات، ومتوقع أن تسجل العظمى على القاهرة 15 درجة مئوية، بينما الصغرى 8 درجات مئوية.

طقس اليوم بارد مع توقعات بسقوط أمطار تتزايد الاثنين

وأضافت «منار غانم»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة قناة «extra news»، ويقدمه الإعلاميين منة فاروق وهمام مجاهد، اليوم السبت، أنَّ طقس اليوم بارد على السواحل الشمالية للبلاد والقاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على محافظات جنوب الصعيد وجنوب سيناء خلال فترة النهار.

وأشارت إلى أنَّه خلال فترة الليل ما زالت درجات الحرارة منخفضة بشكل ملحوظ، ويكون الطقس شديد البرودة على جميع مناطق الجمهورية، وتصل لحد الصقيع في بعض المناطق في شمال الصعيد ووسط سيناء والمدن الجديدة، إذ تنخفض درجات الحرارة الصغرى بها إلى أقل من 3 درجات مئوية.

معدلات سقوط الأمطار

وعن فرص سقوط الأمطار اليوم، أوضحت «منار غانم» أنَّ سقوط الأمطار من سمات فصل الشتاء، ويشهد اليوم سقوط بعض الأمطار الخفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، لافتة إلى أنَّ كميات الأمطار ستختلف من يوم لآخر، إذ أنَّه متوقع تزايد سقوط الأمطار الاثنين المقبل، وامتداداها للمناطق الداخلية.

وبينت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أنَّ طقس اليوم شهد وجود شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق الزراعية والصحراوية والسريعة القريبة من المسطحات المائية، وتلاشت مع سطوع أشعة الشمس، مشيرة إلى أنَّه من المتوقع أن تشهد الأجواء مزيد من التحسن في درجات الحرارة، إذ أنَّها ستتراوح ما بين 17 و19 درجة.