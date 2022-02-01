بعد طرحها أمس.. تعرف على كلمات أغنية الجوكر الجديدة جامدين

تصدرت أغنية الجوكر الجديدة والتي تحمل عنوان جامدين التريند على مواقع التواصل الاجتماعي، كما احتلت المركز الثاني في ترتيب الأكثر مشاهدة على موقع «يوتيوب»، منذ أن طرحها أمس الإثنين، إذ يبحث قطاع كبير من الجمهور عن كلمات أغنية الجوكر الجديدة.

كلمات أغنية جامدين

وتأتي كلمات أغنية الجوكر الجديدة جامدين، كالآتي:

بتبقى صعبة وإحنا فيها

بينا فرق سما وأرض.. انتوا في النيها

مهما اتحط في الطريق فبالنسبالنا السكة سالكة

الريح متهزناش ولينا جدور في الأرض ثابتة

وأنا زي صلاح مجنن الأجانب

كله شبه بعض بس فوكس فارق

معانا سر الخلطة مش في مرحلة تجارب

سهل علينا نعوم محيط نسبق قوارب

عشان كدا جامدين جامدين جامدين

عشان كدا جامدين جامدين جامدين

عشان كدا جامدين جامدين جامدين

كل شغلة شغالينها لينا بصمة في جبينها

كل أهدافنا إحنا واصلينها مهما كان في بينا وبينها

مهما بنطول بنكملها ومهما بتصعب بنهدلها

عدينا بدون ما ننهج من حواجز مش عادينها

وكلمة صعب دي مانعرفهاش زي جراب الحاوي مبنفضاش

إحنا طايلين السما وكسبانين في كل سبق

ومسابقين موضات السنة بكذا سنة

عشان كدا جامدين جامدين جامدين

عشان كدا جامدين جامدين جامدين

عشان كدا جامدين جامدين جامدين

لو حظي كان يفضل يزيد ويقل

ماشية معانا بيفتكروها ضل

ابعد عنا آخر بنش مش بنحل

إحنا في الحقيقة زي الدقن فيلم

إحنا عاملين الصحة قبل حتى غسان مطر

لينا في كل ملعب بطل شادين حيلنا زي الوتر

في نهاية الطريق ومقفلين كل الحارات

واقفين جنب بعض زي الأهرامات

عشان كدا جامدين جامدين جامدين

عشان كدا جامدين جامدين جامدين

عشان كدا جامدين جامدين جامدين

أغنية جامدين تقترب من تحقيق نصف مليون مشاهدة

يذكر أن أغنية جامدين للجوكر حققت نجاحا كبيرا منذ طرحها، حيث اقتربت من حصد نصف مليون مشاهدة خلال ساعات فقط من طرحها عبر موقع الفيديوهات «يوتيوب».