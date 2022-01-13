أغنية راب غلاف «ملزمة» حقوق القاهرة.. «المراجعة النهائية» لـ«الجوكر»

حرب أغاني الراب، أو المعروف بـ«البيف»، وهو عبارة عن خلاف أو مشكلة بين مغني راب وآخر تترجم إلى أغنية «ديس»، يهاجم فيها كلا منهما الآخر عن طريق كلمات الأغنية، ويحاول إثبات قدرته والتقليل من زميله، وذلك اللون منتشر بشدة بين مؤدي هذا الفن، ويحبه الجمهور، آخرها الحرب المشتعلة بين أحمد ناصر «الجوكر» والرابر «أبيوسف».

وطرح «الجوكر» أغنية «ديس» ضد «أبيوسف»، تحمل اسم «المراجعة النهائية» منذ 4 أيام، وحققت نجاحا كبيرا متخطية مليون ونصف مشاهدة حتى الآن، إلا أن الغريب في الأمر أن الحرب هذه المرة خرجت من نطاق موسيقى الراب، إلى الكتب الدراسية لطلاب الجامعات.

تداول عدد من جمهور موسيقى وفن الراب صورة غلاف أغنية «المراجعة النهائية»، لأحمد ناصر «الجوكر»، وهى مستخدمة هذه المرة كغلاف لإحدى الملازم الخاصة لطلاب كلية حقوق جامعة القاهرة، مستخدمين اسمها «المراجعة النهائية» للترويج عن الملزمة، خاصة أن ذلك الفن أصبح منتشرا بشكل كبير بين طلاب الجامعات.

أغنية الجوكر غلاف ملزمة حقوق القاهرة

وتبين لـ«الوطن»، أن الصورة المنتشرة لغلاف أغنية «المراجعة النهائية» لـ«الجوكر» على إحدى الملازم الجامعية، هي لطلاب الفرقة الأولى في كلية الحقوق جامعة القاهرة، واستخدمها أحد المراكز في منطقة بين السرايات التابعة لحي الدقي بالجيزة، التي تشرح فيه دكتورة قانون مادة المنظمات الدولية التابعة لمنهج الكلية.

وانتشرت موسيقى الراب مؤخرا بدرجة كبيرة بين الشباب من الفئات العمرية المختلفة، وأصحبت من أكثر الفنون التي لها جماهيرية ومحبين من مختلف الطبقات، ما جعل العديد من الشركات الكبرى تتعاقد مع نجوم ذلك الفن في حملاتها الإعلانية، كما ظهرت حفلات كبيرة لمغنيها تشهد حضور جماهيري ضخم، فضلا عن تحقيقها نسب مشاهدات عالية على «يوتيوب» ومواقع التواصل الاجتماعي.