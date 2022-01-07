هجوم واتهامات لـ «أبيوسف».. تعرف على كلمات أغنية الجوكر التالتة ممكن

يبحث الجمهور عبر محركات البحث على الإنترنت عن كلمات أغنية الجوكر التالتة ممكن، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته الأغنية في أقل من 24 ساعة من طرحها على «يوتيوب» متصدرة «التريند» على موقع الفيديوهات الشهير، كما تجاوزت مشاهداتها حاجز المليون مشاهدة بـ 217 ألفا، وتتضمنت الأغنية اتهامات عديدة لمغني الراب «أبيوسف».

اتهامات وهجوم من الجوكر على أبيوسف في «التالتة ممكن»

تتضمن كلمات أغنية الجوكر التالتة ممكن، هجوما صريحا من «الجوكر» على مغني الراب «أبيوسف» والذي يعرف في مجال أغاني الراب بـ «الديس تراك»، ويرجع سبب تسميتها بـ «التالتة ممكن» لأنها الأغنية الثالثة التي يقوم فيها الجوكر بـ «ديس» أبيوسف بعد «رقم واحد مش أنت» و«طينة»، وكشف عدد من الأسرار خلال الأغنية منها أن الحملة الدعائية التي شارك فيها أبيوسف مع محمد سعد ودينا الشربيني لصالح إحدى شركات شبكات الهواتف المحمولة، كان «ويجز» هو المرشح الأول ولكن العائد المادي لم يكن مناسبا له، وبالتالي استعانوا بـ «أبيو».

وذلك بخلاف اتهامات بتعاطي المخدرات والتي كانت السبب في إلغاء حفلاته وتأجيل قيده في نقابة المهن الموسيقية.

وخلال الكلمات وصف الجوكر مغني الراب «أبيو» بالمكشوف أمامهم، وشبه خلال الأغنية بفستان الفنانة رانيا يوسف الذي أثار ضجة في مهرجان القاهرة السينمائي، وهو ما أغضبها بشدة وقالت في تصريحات في برنامج «كلام الناس» المذاع على قناة «MBC مصر»: «أي حد وأى مجهول عايز يتشهر بيحط اسمي في أي حاجة».

كلمات أغنية الجوكر التالتة ممكن

ابن الزمالك اللي جالنا شبرا يعاشر الأشقيا

عشان يتحامى فينا.. وقال براب مع شبراوية

دلوقتي غايبب.. وبيرفع عينه فيا نسي أما قولنا سم ايه اللي بـ 500

وبقينا بنبعتله اوتاكا، ونوصيه عليه مخصوصما هو مش عشان عبيط يفتشوه في فلوس

من 2012 لينا في كل خرابة نفوذوده اللي خلى حلمك تعمل بفة مش فيوز

فحرقت وقت وجهد على التلاميذ وتوهت بعد كل فركش كان بيبان عليك الحزن صرفت وقت وطاقة، وأكيد كان في علاقة بين بعد كل واحد بعد فترة وبين نفاقك

لأ واتأنى .. بص مين اللي بعد! مين اللي استني

هتشوفك درجة في سلم كل مبتدئ في مجالنا

ومش بلومهم .. في طريق المجد لكل شيخ طريقة

لما لمبة يجيبهم أبيض هيقول أنه مش بيطيقك

أصبح واضح أنه شطب بس عايز يزود تايم

تيكتوكات وبتاع .. يادوب -الحمدلله- بيرايم

في اللايفات مفيم .. وفي البيفات مطينمش

جاي تنافس .. أنت جاي تاخد كام لاين

ومحروق عشان دخلت تستعطفني.. متأثرتش

عمري ما أعتمدتك.. جيتنا شبرا .. متشبرتش

قولتلي هرد أولد.. ضحكت متوترتش

قولتلك لمبة بالنسبالي طفل.. معترضتش

ياما بيعتوا بعض زي علي وهانيا انتوا مكشوفين قصادنا زي مصلحة رانيا يا «يوسف»

لا احنا زملا ولا في بيننا حق جيرة احنا في حتة تانية خالص.. استراليا

اديتك الريسبكت على اعلان «فودا» عشان «فليكس»

عارف أنك عارف أني عارف جاية إزاي محبش تبقى محرج وأنت بتكلمني لكن تعالى نوضح الواقع للـ فانز

الإعلان كان جاي لويجز .. لكن ويجز استرخصه

ف قالوا نجيب فنان أقل ونقصقصه

البرتقاني اداله أجره مش نقصه

الأحمر قال النجم «سعد» ف خلصوا

وهاتوا كنكة يكتب.. متسيبوش لـ يوسف قلم

يوسف بيشعشع دربن دع .. مش ناقصة هبلجيت شوفت الفرق بين مطبخكوا وبين مطبخناتسلم إيد الشافعي اللي مطلعها فخمة

والمهم.. ساعة الانترفيو كانت الاسئلةلسه مكتوبة لويجز .. ولا كإنك أنت هنافاتعصبت.. طلعت فوق.. قولت لا دي قلة ذوق

بس نزلت زي الكلب.. الكاش بقي يذلك يا جو

احنا في ايدينا داتا تقعد التخين مع امه هما فبركوا الداتا في بعدي.. والله لاحرمهم

اللي فات بنية لعب.. بس لأ فطمهم يا يبطلوا يشموا يشتموني، يا ابطلهم

فانزي فوق وراسه عالية من باراتي

أنت سحابة بتغطي النجوم على الواطي

تقلب قهوة بفجرك أقوم صاببها في كيسك

بقلب جملك عليك كإنها تلاميذك

هقول لمارو يقولك رد.. واسعة سنة

ياسطى أنت عامل زي واحدة قالعة بيننا تعملها .. تخيش .. فتنقدها

عيب على سنكصاجاتهم راب ياعم، ورابهم أحسن منك

بتقول أنك اتفرجت على راب جيم صعبنا عليكو

احنا فيوهاتنا أكبر من فيوهاتك أنت في حلقتين طبعا

ده مؤذي .. كبيزنيس .. وأنت عارف ليه

حط نفسك مطرح أي شركة وقول هتدفع فين!

والحفلات مبتتلغيش لظرف خارج عن إرادتك

أنت فانزك سد سعر جنون وكبرياء صرصرتك

عملت بابا .. ومجيتش في النقابة

ولما فوقت .. روحت .. كان التأجيل عقابك

أنا عادد عليك تلاتة وبالنسبالي ميت

أنت موتورك أصبح خردة.. مش عايز يتزيت

كل ده وأنا لسه بالأصول متقيد

احنا ملوك بننطح القطع.. انت بتبيت