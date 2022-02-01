نسرين طافش تروج لمسرحية «كازانوفا»: موعدنا غدا في موسم الرياض

يستعد صناع عمل مسرحية «كازانوفا» لبداية عرض المسرحية غدًا الأربعاء الموافق 2 فبراير 2022 على مسرح محمد العلي في المملكة العربية السعودية، ضمن فاعليات موسم الرياض.

نسرين طافش تروج لمسرحية «كازانوفا»

وحرصت الفنانة نسرين طافش على التروّيج للعرض المسرحي وتشويق جمهورها إليه عبر حسابها الرسمي بموقع التغريدات «تويتر»، إذ نشرت «بوستر» المسرحية الخاص بها، وعلقت عليه قائلة: «موعدنا غدا على مسرح محمد العلي في بوليفارد الرياض في مسرحية كازانوفا 2/2/2022 موسم الرياض بالسعودية».

أبطال مسرحية «كازانوفا»

تضم مسرحية «كازانوفا» عددًا كبيرًا من النجوم أبرزهم الفنان عمرو يوسف والفنان حسن الرداد في ثاني تعاون فني بينهما بعد مسلسل «الدالي»، فضلًا عن مشاركة نسرين طافش، وحمدي الميرغني، وميرهان حسين، وسعد الصغير، وبدرية طلبة، وهي من تأليف ضياء محمد وإخراج هشام عطوة، فكرة المنتج حمدي بدر.

نسرين طافش تعتذر عن المشاركة في المداح 2

كانت الفنانة نسرين طافش قد اعتذرت عن المشاركة في الجزء الثاني من مسلسل المداح، بعد نجاحها في المشاركة في الجزء الأول من العمل برفقة الفنان حمادة هلال، إذ أنه من المقرر عرض «المداح 2» في الموسم الرمضاني القادم 2022.

حسن الرداد يشارك في موسم الرياض بمسرحيتين

ويعتبر العرض المسرحي «كازانوفا» هو التجربة المسرحية الثانية للفنان حسن الرداد خلال فاعليات موسم الرياض، بعد نجاحه الكبير في تقديم مسرحية «في نص الليل» في يناير الماضي، وشاركه بطولة المسرحية كل من: ريم مصطفى، وغادة عادل، وسليمان عيد، ومحمد عبدالرحمن، ومصطفى هريدي، وهي مأخوذة عن إحدى كتابات الراحل بهجت قمر، ومن إخراج عمرو عرفة.