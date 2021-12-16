نسرين طافش: «في عمق الشتاء علمت أخيرا أن هناك صيفا لا يقهر»

تصدرت نسرين طافش، تريند السوشيال ميديا، بعد نشرها جلسة تصوير لها، وهي ترتدي القبعة في أحدث ظهور لها، وكتبت على جلسة التصوير: «في عمق الشتاء، علمت أخيرًا أن هناك صيفًا لا يقهر».

وغردت نسرين طافش على «تويتر» بمناسبة الاحتفال بعيد البحرين، وكتبت: «كل عام والبحرين بسلام وأمان وناسها الطيبين بخير وسعادة».

نسرين طافش تعتذر عن مسلسل المداح

وكانت نسرين طافش، اعتذرت عن الجزء الثاني من مسلسل «المداح» مع حمادة هلال، لانشغالها بتصوير عمل في إحدى الدول العربية، على الرغم من أنها أحد أهم أضلاع المسلسل في جزئه الأول.

وقالت نسرين طافش لـ«الوطن»، إن انشغالها بتصوير أحد الأعمال خارج مصر، السبب في الاعتذار عن بطولة مسلسل المداح، وأنها تحترم كل فريق العمل، مشيرة إلى أنه من أقرب الأعمال إلى قلبها.

ونسرين طافش انتهت من تصوير فيلم «في القلب» مع خالد سليم وإنجي كيوان، وجرى تصويره بين القاهرة ودبي، وتدور أحداثه في إطار رومانسي.

نسرين طافش تستعد لمسلسل جوقة عزيزة

وتستعد نسرين طافش، لتصوير مسلسل «جوقة عزيزة»، مع سلوم حداد وإخراج تامر إسحاق وتأليف خلدون قتلان.

وكانت نسرين طافش، كتبت على تويتر داعية جمهورها لتربية الحيوانات الأليفة: «الطيابة كلها، ربو قط أو كلب ببيتكم، طاقتهم حلوة، بيجيبوا البهجة والسعادة، وإحساس الحب إلى بتحسوا فيه معهم، طاقة تشافي عجيبة، وبالأخص القطط إلى كانوا مقدسين بالحضارة المصرية القديمة، مش لأنه كانوا يعبدوهم، بل لأنه عرفوا بتطورهم الروحي والعلمي بهداك الوقت، إلى كان متقدم عن عصرنا الحالي، عرفه قديش القطط طاقة إيجابية في المكان اللي هن فيه، هاد غير الأجر والثواب، يللي رح تأخذوه طول الوقت من عطفكم على هالكائنات اللطيفة».