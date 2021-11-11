«جوقة عزيزة» يحرم نسرين طافش من المشاركة في «المداح 2»

أعلنت الفنانة السورية، نسرين طافش، اعتذارها عن عدم المشاركة في الموسم الثاني من مسلسل «المداح»، المقرر بداية تصوير مشاهده الفترة المقبلة، لانشغالها بتصوير عمل سوري جديد بعنوان «جوقة عزيزة».

نسرين طافش تستعد للمشاركة في مسلسل جديد

ونشرت نسرين طافش، عبر حسابها الرسمي على موقع التغريدات «تويتر» قائلة: «اعتذرت عن المشاركة في مسلسل المداح الجزء الثاني بعد إعلام الشركة المنتجة بارتباطي رسميا بمسلسل آخر وهو «جوقة عزيزة» في سوريا، وذلك لاستحالة التنسيق بين عملين في بلدين مختلفين في الوقت نفسه، ولا صحة لأي شائعة كاذبة غير ما سبق» متمنية التوفيق لأسرة المسلسل، قائلة «أتمنى لأحبائي أسرة المداح النجاح في الجزء الثاني».

مسلسل جوقة عزيزة

ويعيد مسلسل « جوقة عزيزة» الفنانة نسرين طافش للدراما السورية، بعد غياب عامين، منذ آخر مشاركاتها في عام 2019 بمسلسل «مقامات العشق»، وتم ترشيح الفنان سلوم حداد، ليشاركها بطولة المسلسل، وهو من تأليف خلدون قتلان وإخراج تامر إسحق.

أبطال مسلسل المداح

وعُرض الجزء الأول من مسلسل «المداح» في السباق الرمضاني 2021، وهو من بطولة حمادة هلال، نسرين طافش، أحمد بدير، حنان سليمان، خالد سرحان، محمد عز، وغيرهم من الفنانين، من تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد سمير فرج.

نسرين طافش تنعى الفنان القدير أحمد خليل

وكانت نسرين طافش، قد نعت الفنان القدير أحمد خليل، الذي رحل عن عالمنا الثلاثاء الماضي عن عمر يناهز الـ80 عامًا، ونشرت عبر حسابها الرسمي على «تويتر» صورة للراحل وعلقت عليها قائلة: «البقاء لله في الفنان المصري القدير أحمد خليل، السلام لروحه والصبر لذويه ومحبيه».

أبطال فيلم «في القلب»

وتشارك «طافش» أيضًا في بطولة فيلم «في القلب» مع الفنان خالد سليم، والفنانة القديرة سوسن بدر، ومنة فضالي، وهالة فاخر، ومحمد عز وعابد عنانى، وعدد آخر من الفنانين، وهو قصة إسحاق إبراهيم ومعالجة درامية وسيناريو محمد حسين الماظ، وإخراج مرقس عادل.