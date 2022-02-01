الأرصاد تعلن توقعات طقس 72 ساعة مقبلة: برد وأمطار وصقيع

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس خلال 72 ساعة المقبلة، إذ أكّدت في بيان لها، أن الطقس سيكون معتدل نهارا على معظم أنحاء الجمهورية، كما سيكون هناك نشاط للرياح على مناطق من السواحل الغربية، والقاهرة الكبري، والوجه البحري، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على فترات متقطعة.

كما أكّدت هيئة الأرصاد الجوية استمرار الطقس البارد مع بداية ساعات الليل، على معظم محافظات الجمهورية، إذ تشهد نهاية الأسبوع حالة من الاضطربات الجوية، بداية من صباح الخميس مع استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة.

الطقس غدا الأربعاء

وعن طقس الأربعاء، فهو طقس معتدل نهارًا، على محافظات الوجه البحري، والقاهرة الكبري، وشمال الصعيد، والسواحل الشمالية، في حين أنَّه سيكون دافئا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ويصبح الطقس شديد البرودة، على جميع الأنحاء ويصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد، مع استمرار نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة، على مناطق متفرقة من محافظات الوجه البحري، والقاهرة الكبرى.

طقس بعد غد الخميس

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس بعد غد الخميس، مبينة جود حالة من عدم الاستقرار، إذ سيكون الطقس مائلًا للبرودة على محافظات القاهرة الكبري، والوجه البحري، وشمال الصعيد، وباردًا على السواحل الشمالية الغربية، ومعتدلًا على السواحل الشرقية، ودافئا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وشديد البرودة ليلًا على جميع الأنحاء ويصل الى حد الصقيع وعلى وسط سيناء وشمال الصعيد.

كما يشهد الطقس، تكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة، مع سقوط أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية، وشمال الوجه البحري، على فترات متقطعة، كما تشهد محافظات القاهرة الكبرى، وجنوب الوجه البحري، أمطارًا خفيفة مساءا، وعلى فترات متقطعة، مع استمرار نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبري والوجه البحري، وسيناء والسواحل الشمالية، وجنوب البلاد.

طقس الجمعة المقبلة

يكون طقس الجمعة المقبلة، بارد نهارًا على القاهرة الكبري والوجه البحري، والسواحل الشمالية، وشمال الصعيد، كما سيكون معتدلًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلًا على جميع الأنحاء.

كما يشهد أيضًا أمطارًا من متوسطة إلى غزيرة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري، ستكون ما بين خفيفة ومتوسطة على جنوب الوجه البحري، ومدن القناة وسيناء.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا الأربعاء 2 فبراير:

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 10.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 10.

السواحل الشمالية : درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 11.

جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى13.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 08

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 09

درجات الحرارة المتوقعة الخميس 3 فبراير

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 10.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 10.

السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 16 والصغرى 11.

جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى13.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 07

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 09

درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 4 فبراير:

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 16 والصغرى 10.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 16 والصغرى 10.

السواحل الشمالية الغربية:درجة الحرارة العظمى 15 والصغرى 11.

جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمي 19، والصغري 13.

شمال الصعيد : درجة الحرارة العظمى 16 والصغرى 07.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 08.