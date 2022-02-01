الأرصاد: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة واستمرار برودة الطقس بفعل الرياح

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، اليوم، مؤكدة في بيان رسمي، أن درجة الحرارة العظمي على القاهرة خلال ساعات النهار ستصل إلى 18 درجة مئوية، حيث يسود طقس بارد، على محافظات الوجه البحري، والسواحل الشمالية الغربية، معتدلا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، والسواحل الشمالية الشرقية.

وتسجل درجات الحرارة العظمى 19 درجة مئوية على السواحل الشمالية، في حين تصل إلى 20 درجة مئوية على جنوب الصعيد، مع زيادة الأتربة العالقة في الجو على السواحل الشرقية، ومدن القناة، وشمال الصعيد، ومحافظات الوجه البحري، والقاهرة الكبرى.

وتابعت «الأرصاد»، في بيانها، أنّ الطقس سيكون شديد البرودة خلال ساعات الليل، على كافة أنحاء الجمهورية، ويصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد، مع استمرار نشاط الرياح، ما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس، ويُظهر درجات الحرارة أقل من معدلاتها الطبيعية، تزامنًا مع استمرار تساقط الثلوج على مرتفعات سانت كاترين.

درجات الحرارة اليوم:

القاهرة 15 10

الإسكندرية 16 11

دمنهور 15 10

بلطيم 16 08

وادي النطرون 15 10

طنطا 15 10

شبين الكوم 10 10

مطروح 15 10

السلوم 15 09

الزقازيق 15 10

المنصورة 15 10

الإسماعيلية 16 09

سيوة 17 05

بورسعيد 17 10

دمياط 16 10

السويس 16 09

العريش 16 09

رفح 16 09

رأس سدر 16 09

كاترين 12 02-

الطور 18 09

شرم الشيخ 20 13

الغردقة 20 12

مرسى علم 20 10

نخل 15 01

نويبع 17 11

طابا 15 10

الفيوم 16 03

بني سويف 16 05

المنيا 16 05

أسيوط 16 04

سوهاج 17 05

أبو سمبل 19 07

الوادي الجديد 19 04

شلاتين 22 11

قنا 17 06

الأقصر 19 07

أسوان 19 07

إدفو 20 07

أبو رماد 21 11

حلايب 20 12

رأس حدربة 20 11